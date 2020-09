Pamela Anderson niega matrimonio de 12 días con millonario Jon Peters

El 5 de septiembre, la estrella de Baywatch, Pamela Anderson, recurrió a su cuenta de Twitter para responder a los rumores sobre el romance con su jefe de seguridad Dan Hayhurst.

La actriz de 53 años centró su respuesta en desmentir aquellas partes que recuerdan su relación de 12 días con el millonario Jon Peters. Así, señaló que no se ha casado ni divorciado del famoso productor de cine.

La estrella de Hollywood compartió dos artículos de People y Page Six, en cuyos titulares se puede leer: “Pamela Anderson está saliendo con su guardaespaldas después del divorcio de Jon Peters”.

La actriz respondió al artículo de Page Six puntualizando en tercera persona: “Pamela Anderson nunca estuvo casada con Jon Peters. Solo fue un almuerzo bizarro. Sin ‘matrimonio’, ni ‘divorcio’”.

5.9.2020. Primer tweet de Pamela Anderson negando matrimonio con Jon Peters como afirma el artículo de Page Six, Crédito: captura Twitter

De forma similar contestó a lo dicho por People, agregando que “solo fue un bizarro almuerzo teatral”, y que ella, Pamela Anderson, “tiene un buen sentido del humor al respecto”.

Llama la atención que la actriz y activista utilice el término ‘bizarro’ para describir su relación con el millonario. Esta palabra en inglés significa “extraño, extravagante y anormal”.

5.9.2020. Segundo tweet de Pamela Anderson negando matrimonio con Jon Peters como afirma el artículo de People, Crédito: captura Twitter

Por otro lado, si bien la actriz dejó entrever que mantiene una buena relación con su expareja, lo cierto es que el productor de Hollywood Jon Peters declaró a Page Six que ella solo se acercó a él por interés.

“Dejé todo por Pam. Ella debía 200.000 dólares en facturas y no tenía forma de pagarlo. Así que lo hice yo. Y este es el agradecimiento que he recibido. No hay más tonto que un viejo tonto”, dijo en febrero de este año.

