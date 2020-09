Miley Cyrus revela que director de los MTV VMAs le hizo un comentario machista antes de su show

Miley Cyrus confesó que se sintió afectada durante los ensayos para hacer su presentación en los MTV Video Music Awards (VMAs) 2020. La joven cantante de pop relató cómo enfrentó los comentarios sexistas que escuchó por parte de uno de los directores del evento musical.

Según la famosa intérprete, todo ocurrió cuando se alistaba para interpretar su tema “Midnight Sky” el domingo pasado 30 de agosto de 2020.

Miley Cyrus confesó que se sintió afectada durante los ensayos para los MTV Video Music Awards (VMAs) 2020. Foto: Instagram

Miley Cyrus estaba inconforme con el tipo de iluminación que querían emplear con ella. Para la cantante, los directores solo buscaban resaltar más su apariencia física sobre su interpretación en el show.

“Quería que se apagaran las luces y luego que la iluminación de la habitación me iluminara solamente a mí. Así que no quería una luz clave, ni luz de belleza”, inició Cyrus.

“La luz de belleza siempre se usa en mujeres y dije: ‘que apaguen las malditas luces. Nunca le dirías a Travis Scott o Adam Levine que no puede apagar la luz de belleza, yo quiero esta luz roja’”, agregó la intérprete, con evidente molestia.

Miley Cyrus, cantante pop. Foto: Instagram

Luego, reveló cuál fue el comentario sexista que le respondió uno de los directores. “Me decían: ‘¿Quieres que te traemos como a un chico y que te iluminemos como a un chico? No estaríamos lidiando con esto si un hombre lo estuviera haciendo’”, continuó Cyrus.

Sin embargo, la famosa artista no se dejó amedrentar. “Yo dije: ‘un chico no estaría haciendo esto, porque un chico no venderá sexo de la misma forma que yo lo haré’. Y estoy consciente de eso… Tuve esta conversación con los directores que me estaban hablando. Es una conversación ridícula y vergonzosa”, sentenció.

Miley Cyrus ganó los premios Mejor dirección de arte y Mejor edición, ambos por el tema “Mother’s Daughter”, lanzado en 2019.

