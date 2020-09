Julio Iglesias se pronuncia tras sufrir accidente: “He estado casi sin poder andar”

Después de dos meses, Julio Iglesias reapareció en su cuenta de Instagram con detalles sobre su estado de salud actual. El cantante de baladas sufrió un accidente dentro de su casa, lo que lo mantuvo alejado de sus fans.

El intérprete español contó que cayó en un pequeño puente ubicado en su domicilio y se fracturó el tobillo derecho, por lo que tuvo que recibir atención médica especializada.

Julio Iglesias se pronuncia tras sufrir accidente. Foto: Instagram

“Hace dos meses y medio casi me rompo la pierna derecha y el tobillo derecho en una caída tonta desde un pequeño puente de mi casa. (Me ha tenido) sin poder casi andar y haciendo mis ejercicios de recuperación”, expresó el artista.

En el mes de agosto, la prensa española informó que Julio Iglesias se encontraba grave de salud debido a que no podía movilizarse. Se difundieron algunas fotos de él siendo cargado por dos jóvenes.

La prensa española informó que Julio Iglesias se encontraba grave de salud debido a que no podía movilizarse. Foto: Fuera de Series

El intérprete de “Me olvidé de vivir” aseguró que pudo recuperarse gracias a las terapias físicas. “En este tiempo, que he estado sin poder casi andar y haciendo mis ejercicios de recuperación, me he entretenido dando una vuelta por mi pasado. He visto conciertos con pequeñas historias muy simpáticas que quiero compartir con todas mis gentes”, señaló junto al video donde aparece cantándole a una fan hace muchos años.

Julio Iglesias agradeció a sus seguidores por brindarle su apoyo en esta difícil etapa para su salud. “Esta pequeña ’grande’ historia es una prueba de ese legado increíble que me han dado tantas y tantas gentes con tanto cariño. ¡Gracias, gracias, gracias!”, finalizó.

Julio Iglesias se pronuncia tras sufrir accidente. Foto: Instagram

