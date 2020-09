Jazmín Pinedo agradece por experiencia en Mujeres al mando: “Aprendí un montón”

Jazmín Pinedo estuvo como invitada en Estas en todas, donde reveló detalles de su salida de Latina. La conductora de televisión aseguró que fue una gran escuela haber estado en Mujeres al mando porque aprendió mucho.

Sin embargo, la popular ’Chinita’ dejó entrever que su salida del su antigua casa televisora, no habría sido en los mejores términos.

Mujeres al mando Foto: Instagram.

“Yo tuve un contrato con mi otra casa televisora por cuatro años, y a pesar de la triste forma que actuaron frente a mí, yo siempre voy a estar agradecida, porque aprendí un montón, pero llegué a un tope donde quería más, así soy yo”, contó para el espacio de América TV.

“Mi antiguo productor me llamó y me dijo sobre los rumores que decían que yo iba a estar en ‘Esto es Guerra’ y yo le dije: ‘a mí no me han llamado todavía’ (...) Yo a mi antiguo productor le dije en su cara pelada que si me llamaban de Esto es Guerra, yo me iba sin pensarlo”, agregó.

Asimismo, explicó cómo fue el momento cuando le ofrecieron la conducción de dos programas, en diferentes canales, mientras estaba embarazada.

“De pronto me llaman de dos canales y me hacen cada uno un ofrecimiento distinto. Ambos programas me hablan de conducir y me voy a ATV a conducir ‘Combate’ un tiempo (...) Luego llegó al otro canal a conducir ‘Espectáculos’, entonces para mi fue una gran escuela, porque eran tres horas y media hablando sin parar de lunes a viernes, y la verdad es que no me arrepiento”, detallo Jazmín Pinedo.

