Belinda sobre su relación con Christian Nodal: “Estoy ilusionada, como una niña de quince años”

El romance entre Belinda y Christian Nodal se ha convertido en uno de los más comentados en lo que va del año, y es el tema principal de la reciente entrevista que la cantante española-mexicana brindó a Sin Rollo para el programa Despierta América de la cadena Univision.

Contrario a lo que describe su canción “A primera vista”, la artista confesó que no cree en ese tipo de amor.

“Creo que te vas enamorando de la persona, conociéndola con sus virtudes y sus defectos, enamorándote del día a día, de la convivencia, de la plática, creo que el amor se va dando poco a poco. Te puede gustar alguien mucho, pero el amor es un trabajo de todos los días”.

No obstante, Belinda no ocultó la emoción que siente por su relación con Christian Nodal, también coach en La Voz.

“Estoy feliz, estoy muy contenta, disfrutando de un momento muy feliz en mi vida, como una niña de quince años, emocionada, muy alegre, muy ilusionada y viviendo algo muy bonito, entonces sí, estoy feliz y disfrutando mucho”.

En cuanto a la posibilidad de ser mamá, Belinda expresó que no le disgusta la idea, y por el contrario, sería ese el motivo por el que haría un alto en su carrera artística.

“Si es que llego a tener hijos, me gustaría estar al cien por ciento con ellos. Quiero tener hijos que me vean, que estén conmigo, que sienten que soy una mamá cercana, no me gustaría estar de gira y mis hijos ahí, solos. Jamás podría permitirme eso, así que sí, dejaría de trabajar un tiempo”.

