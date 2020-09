El pasado fin de semana, la madre de Alejandra Baigorria fue intervenida de emergencia tras un sufrir un grave accidente mientras paseaba con su hijo en skate. Luego de varios días complicados, la empresaria dedicó un emotivo mensaje a Veronica Alcalá.

A través de sus redes sociales, la integrante de Esto es guerra escribió unas palabras de aliento donde destaca la fortaleza hacia su progenitora y el compromiso que tiene para cuidar de ella.

PUEDES VER Alejandra Baigorria explica cómo fue el grave accidente de su madre

“Madre es madre, con todos tus defectos eres la mejor, todo lo emprendedora lo aprendí de ti; conocí Gamarra desde chiquita por ti, soy una mujer fuerte por ti. Me siento orgullosa de tener una madre como tú, a pesar de nuestras peleas, de no pensar en algunas cosas igual, tú eres mi mamá, la mujer que me dio la vida, que me cuidó y me enseñó a ser independiente y luchadora”, se lee en las primeras líneas de su mensaje en Instagram.

“Te amo, de repente a mi extraña manera, pero te amo y te cuidaré toda mi vida. Sabes que si tengo que irme al fin del mundo para cuidar de mi familia lo haré, por ustedes todo. Tengo mucha fe que saldrás de esto y volveremos a caminar Gamarra como antes, y que serás la mejor abuela para mis hijos como tú querías. Me verás triunfar y seré la mejor hija, hermana, amiga, mujer, madre porque tú me enseñaste así”, añadió en su extensa carta.

Cabe resaltar que Alejandra Baigorria también informó que su madre sería sometida a una segunda operación.

“Es la mujer más fuerte que conozco... Aún falta la operación más complicada pero saldremos de esta. Mil gracias a todos. Valoren a sus seres queridos y díganles cuanto los quieren, no saben lo importante que es eso”, mencionó la modelo.

