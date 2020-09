Miley Cyrus rompió su silencio tras ser tildada como la “villana” y recibir una ola de críticas en su proceso de separación con el actor Liam Hemsworth.

Durante una entrevista con Joe Rogan, la voz detrás de “Midnight Sky” confesó lo difícil que fue para ella ser el blanco de todos los ataques por ser mediática. “Mi separación fue aún peor de lo que pareció”, comentó.

“Alguien a quien quise y yo nos dimos cuenta de que ya no nos queríamos el uno al otro. Vale, eso lo puedo aceptar, lo que no puedo aceptar es el avillanamiento y todas las historias”, puntualizó la ex chica Disney.

Liam Hemsworth y Miley Cyrus, Instagram

“Es increíble que el público lo pensara, pero es que durante un tiempo no vieron lo que posiblemente explicara esto. Es como que si pensaran que un día estábamos en la alfombra roja y al día siguiente yo en Italia involucrándome con mi amiga. Hay mucho tiempo entre medias en el que no se vio lo que pasó”, continuó.

Miley Cyrus aseguró que ha logrado aprender que para sus próximas relaciones sentimentales, más le vale “saber lo que quiere”. “No estoy interesada en pasarme otros diez años, como hice con mi primer amor, descubriéndolo”, acotó.

