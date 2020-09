Cristian Castro confiesa que sintió miedo al conocer a Manuel ‘El Loco’ Valdés [VIDEO]

El 3 de septiembre, el cantante mexicano Cristian Castro participó de una extensa entrevista virtual (vía Zoom), y dedicó los minutos finales a hablar sobre los pormenores de la relación que mantuvo con su no menos famoso padre, Manuel “El Loco” Valdés, quien falleció el pasado 28 de agosto.

El hijo de Verónica Castro reveló que desde niño y en sus primeros años de adolescente sintió el temor de conocer la verdad sobre su concepción, si el humorista quiso que naciera o no.

La madrugada del 28 de agosto falleció el humorista Manuel 'El Loco' Valdés. Foto: Televisa

“No tenía mucha referencia de sus sentimientos”, explica Cristian Castro. “Cuando fui más joven, le tenía cierto miedo. La verdad tuve miedo, pues de que no estuvo ahí. No sabía si me quería, si no me quería mucho, si realmente quiso que viniera a este mundo”, confesó.

No obstante, el cantante de 45 años puntualiza que “El Loco” Valdés sí lo busco cuando era niño con el objetivo de forjar un vínculo.

“Sé que tenía ganas de ser mi papá, y yo muy refugiado en mi mamá Castro y mi mamá Vero. Así crecí yo, un poco refugiado en ellas”, detalló refiriéndose a su abuela Socorro Castro (fallecida en abril del 2019) y su madre, la famosa actriz Verónica Castro.

Sin embargo, según comentó, con el paso del tiempo enfrentó sus temores, sintiendo la necesidad de escuchar la historia contada desde el lado de su padre.

“[Quería] su testimonio, su versión de las cosas, de ver en sus ojos qué había pasado. Que él más o menos me dijera, verdad o mentira”,sostuvo.

“Lo hizo muy cariñosamente e hicimos una amistad y una relación bonita de papá e hijo que eran amigos”, reconoce el intérprete de “Lloran las rosas” y “Azul”.

Cristian Castro finalizó la entrevista agradeciendo que la ‘locura’ de su papá (que engendró 12 hijos), le permitiera a él nacer.

“Estoy agradecidísimo, si no fuera porque es el ‘Loco’ Valdés yo no estaría acá [...] Le agradezco su locura, su desestrés de tener hijos. Sí, es una inconsciencia tener tantos, pero si no hubiese sido por esa inconsciencia les digo que yo no estaría acá”, puntualizó,

