La conductora de televisión y actriz Andrea Legarreta fue ingresada a un centro de salud debido a las complicaciones que sufrió tras contraer coronavirus. Vía Instagram, la mexicana compartió imágenes de su estadía en el hospital y tranquilizó a sus fans asegurando que, pese a ser diagnosticada con neumonía, se encuentra estable.

“Estoy bien, ya saben, positiva y con buena actitud, pero al hablar mucho me llego a sofocar un poquito o si me río, ya saben que soy muy risueña, también me da un poquito de tos, subiendo escaleras también”, comentó por medio de un video que compartió en Instagram.

PUEDES VER: Andrea Legarreta cuestiona comportamiento de Nicola Porcella en Guerreros 2020

“Estos signos son de neumonía, hoy acudí al hospital para que me hicieran una tomografía y resultó que tengo neumonía. El doctor, solamente por darme seguimiento y por estarme monitoreando, me aconsejó que me quedara un par de días en el hospital”, añadió.

Andrea Legarreta despreocupó a sus seguidores y aseguró que no se encuentra grave y su estadía en el nosocomio durará dos días. “Lo que no quieren (los médicos) es que sea algo de riesgo, me están dando medicamentos vía intravenosa”, continuó.

Por otro lado, la recordada intérprete de la maestra Lupita en Vivan los niños dio algunas actualizaciones sobre el estado de salud de sus hijas y su esposo Erik Rubín. “Mi familia está muy bien. Nina perdió un poquito el olfato y el gusto. Mía se siente también bien. Ha tenido cansancio y dolor de cuerpo, pero hoy se siente mucho mejor. Erik también ha tenido cansancio y dolor de cuerpo. Son quienes la han pasado mejor”, contó

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.