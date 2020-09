Cindy Díaz y Mónica Domínguez protagonizan Monólogos de mujeres (9 p. m. en tevi.live), dos historias por streaming sobre la violencia de género.

En ‘Esperanza’, una arequipeña viene a Lima y queda atrapada en una red de trata de mujeres. “Este personaje encuentra una cámara, entonces comienza esta interacción sobre quién es y qué hace allí”, nos adelanta Cindy, quien tuvo su primer protagónico con el mismo tema en ‘Evelyn’, dirigida por la ganadora del Goya Isabel de Ocampo. “La trata continúa, pero las modalidades han cambiado”.

Las historias fueron escritas por Gina Guerrero Pflücker. Y, en el Festival de Cine de Lima se puso sobre el tapete la necesidad de la participación de más mujeres detrás de cámaras y en la creación de contenidos. “Me parece importante que haya más directoras. La gran oportunidad me la dio una mujer, feminista”.

Si bien, sostiene que desconocía la encuesta de la Asociación de Mujeres Audiovisuales de Perú (1 de cada 3 reveló que sufrió de acoso), apoyó las denuncias. “Me solidarizo con todas las víctimas, sobre todo en una industria que amo, que es mi vida”. Y sobre las denuncias hacia Frank Pérez-Garland, agrega. “Solo puedo decir que mi compromiso está con las mujeres, y mi solidaridad completa”. En general, cree que se deben valorar las declaraciones de las víctimas. “Me parece una decisión muy fuerte y valiente dar testimonio porque no ha sido fácil, hemos pasado por etapas en las que fuimos invisibilizadas, vulneradas, abusadas, silenciadas. Nadie merece eso”.

Por su lado, Domínguez protagoniza ‘La mujer de rojo’, su personaje ha callado por años los abusos en su matrimonio porque se rehúsa a reconocerse como víctima. “Para su aniversario encarga un ramo de flores para él, porque cree que ha habido cosas buenas. Pero sale la verdad de esta relación”, dice la actriz. Por años, el machismo tampoco ha estado lejos del cine ni del teatro, sostiene. “Hay muchas como asistentas, en script, cuando podrían hacer cosas más importantes”.

¿Y le sorprendieron las denuncias en el cine, inicialmente, sobre Frank Pérez-Garland?

Sí, no sabía. Me parece absolutamente más que reprobable, delictivo lo que se supone que ha hecho. Aunque me da miedo que se acuse a gente que no es acusable. Pero ¡por Dios!, a este chico y a otros más sí, como el hijo de Joaquín Vargas, que hasta ya se fue del país porque era insostenible. Hasta enseñaba en un colegio y acosaba a las chicas.

En el teatro fue denunciado Guillermo Castrillón…

Castrillón, un horror. Y creo que debe haber muchos que se deben estar muriendo de miedo porque saben que han hecho cosas y nadie se animó a denunciarlos. Sobre todo, gente que tiene un ‘nombre’.

Esta obra está escrita y dirigida por mujeres. ¿Cuánto hace falta esa visión en Perú?

¡Muchísimo! porque hay tanto talento, pero no se les deja espacio. A las directoras no les dan las subvenciones, o sea, no creen en ellas. Es lamentable que durante tantos años hayamos estado, pues, ocultas, de segundonas.

¿Qué proyectos siguen por streaming?

Tengo planes con una compañera en Brasil. En otro momento no hubiéramos podido hacerlo porque están los problemas de sala: se las dan a los grupos más conocidos, más fuertes. En cambio, ahora (ríe), abrimos una obra en Zoom y podemos. Se ha vuelto más democrático y feminista.