Karen Schwarz acaba de estrenar su programa Modo espectáculos. Sin embargo, este no es el único motivo de su alegría, ya que también se ha convertido en madre por segunda vez.

A solo unos meses del nacimiento de su hija Cayetana, la conductora de televisión decidió enviar un mensaje de reflexión a través de Instagram.

“¡Así soy yo! Me han visto los últimos meses en pijama, sin maquillaje, despeinada, como soy. Hoy mi trabajo hace que me ponga un poco ‘perica’”, escribió inicialmente.

En su publicación, Karen Schwarz comentó sobre la importancia de amarse a uno mismo sin dar lugar a críticas o cuestionamientos sobre nuestro físico. En ese sentido, aprovechó para aconsejar a todas las mujeres que hayan dado a luz hace poco y se atraviesen una situación similar.

Karen Schwarz aconseja a mujeres que acaban de dar a luz

“Por mucho tiempo he escuchado a varias mujeres preocupadas por sumir (meter) la barriga o esconder lo que no quieren que se vea por lo que pueden decir los demás. Mamis que están pasando por una etapa de posparto, no hay nada más bonito que vernos como un todo y sentirnos hermosas así como somos. Mis kilitos son míos de mi propiedad”, expresó la esposa de Ezio Oliva en Instagram.

Karen Schwarz celebra estreno de Modo Espectáculos

El último 2 de septiembre, Karen Schwarz festejó el estreno de su programa Modo espectáculos con un emotivo mensaje en Instagram.

“Después de seis meses regresé a lo que también amo hacer, conducir”, escribió la presentadora junto a una foto en la que se mostraba acompañada por toda su familia.

La esposa de Ezio Oliva apareció en el set al ritmo de una conocida canción de ’El alfa’. | Foto: Captura Latina

