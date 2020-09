El actor de cine John Boyega no tuvo temor en revelar lo que vivió durante el rodaje de la última trilogía de Star Wars y, en una entrevista con el medio británico GQ, acusó a Disney de tratamientos racistas con su papel de ’Finn’.

Según sus declaraciones, publicadas el último miércoles, el intérprete de la taquillera cinta puso en evidencia los verdaderos fines que tenía en mente la firma estadounidense respecto a su personaje.

John Boyega en Star Wars. Foto: difusión

“Te involucras en proyectos y no necesariamente te va a gustar todo (...) Lo que le diría a Disney es que no saque a relucir un personaje negro, lo comercialice para que sea mucho más importante en la franquicia de lo que es y luego lo deje a un lado. No es bueno. Lo diré directamente”, dijo el actor.

De igual manera, dejó entrever que se sintió discriminado en la tercera película de la nueva trilogía. A diferencia de Daisy Ridley y Adam Driver, su personaje y el de Kelly Marie Tran (Rose Tico) perdieron el foco.

PUEDES VER Daisy Ridley revela que después de Star Wars tuvo problemas para encontrar trabajo

Finn (John Boyega) y Poe Dameron (Oscar Issac). Foto: difusión Disney

Como se sabe, y era parte del plan comercial de Disney en un principio, es que estos dos actores representaban la diversidad racial dentro de las últimas películas.

“Ustedes sabían qué hacer con Daisy Ridley, con Adam Driver. Sabías qué hacer con estas otras personas, pero cuando se trataba de Kelly Marie Tran, cuando se trataba de John Boyega, al diablo”, manifestó.

“Entonces, ¿qué quieres que diga? Lo que quieren que digas es: ’Disfruté ser parte de esto. Fue una gran experiencia ... ’Nah, nah, nah. Aceptaré ese trato cuando sea una gran experiencia. Le dieron todos los matices a Adam Driver, todos los matices a Daisy Ridley”, agregó Boyega.

Como se recuerda, tras proyectarse el primer teaser de “El despertar de la fuerza”, la presencia de John Boyega como ’Finn’ causó revuelo entre los fans de la saga. Incluso, comentó, muchos realizaban comentarios despectivos por su color de piel.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.