Tony Succar: “La música de Chabuca Granda vivirá para siempre y yo quiero seguir esos pasos” [VIDEO]

Chabuca Granda habría cumplido 100 años de vida este jueves 3 de septiembre y, a pocos días de su onomástico, Tony Succar prepara un homenaje a la desaparecida artista con una nueva versión de “La flor de la canela”.

De su disco Mestizo, producción que contó con el trabajo del venezolano Eric Chacón, el ganador de dos Latin Grammy está listo para lanzar (el mismo día del cumpleaños de la cantante) el video de uno de los temas más emblemáticos que tiene Perú.

A sus 34 años, Tony Succar es uno de los artistas peruanos más reconocidos por su excelente trabajo musical a nivel internacional. FOTO: AFP.

Desde Miami, Tony Succar conversó con La República para contar sobre su nuevo trabajo en medio de la pandemia y lo que para él significa el nombre de Chabuca Granda.

¿Por qué preparaste una nueva versión de “La flor de la canela”?

Esa canción es muy especial para mí por varias razones; una de ellas es porque me trae recuerdos, especialmente de mi infancia, ya que mi mamá siempre la cantaba en todos lados como en fiestas y reuniones. (“La flor de la canela”) Es como un himno nacional para el Perú y, cuando hicimos el disco Mestizo queríamos escoger algunas canciones emblemáticas (de Perú) y Venezuela.

Internacionalmente, todo el mundo conoce “La flor de la canela” y por eso decidimos hacer esta versión especial.

Esperaste el cumpleaños número cien de Chabuca Granda para lanzar la canción de manera oficial

Sí, es verdad. Para ser sincero, nosotros no sabíamos que se acercaban los 100 años de Chabuca Granda. Cuando estábamos escogiendo cuál sería el próximo sencillo a lanzar, una amiga en Perú me dijo de la fecha. Qué coincidencia tan increíble y estoy muy honrado de que sea así porque hace que todo sea más especial. Es una manera muy bonita de recordarla y mostrarla al mundo porque al mercado que estamos apuntando no es solo Perú, es Venezuela, Colombia, Puerto Rico, todo Latinoamérica y Europa, donde escuchan mucho la música folclórica y jazz. Esta versión no se hizo de una manera muy criolla, sino un poco más internacional con la voz de Chabuco, quien es un cantante colombiano muy importante que le dio un toque a la canción.

Tony Succar rinde tributo a Chabuca Granda por sus 100 años con una nueva versión de "La flor de la canela". FOTO: Instagram/YouTube.

¿Qué tanto ha influenciado la música de Chabuca Granda en tu vida y trabajo?

Ha influenciado muchísimo la música de Chabuca porque ella, primero que todo, es una poeta increíble y melódicamente es muy bello ver cómo su influencia se nota. No muchos peruanos han podido tener ese tipo de sonido con composiciones magistrales. Yo, como productor y músico, saber que eso vino de una peruana es algo que motiva para hacer excelencia musical.

La música de Chabuca Granda vivirá para siempre porque ha dejado un legado, por la calidad, lo único y su sustancia, y yo quiero seguir esos pasos. Para mí significa todo.

Ella murió en los años 80, pero sus canciones pasan de generación en generación

Cuando la música es tan buena va a trascender y no se va a volver vieja. Siempre van a haber versiones nuevas, gente que le rinda tributo porque les nace del corazón. Como productor le puede encontrar esa jugada.

Toda mi carrera se ha basado en un proyecto llamado Unity, que fue un tributo latino a Michael Jackson, un artista que trascendió con su música. Lo mismo pasa con Chabuca Granda, pero de otra forma y tiene un mérito increíble porque la música folclórica no es “ultra popular”, y la gente en el mundo entero lo ha escuchado. Es un gran orgullo para todos los peruanos.

Yo creo que eso del tiempo no tiene nada que ver, los peruanos siempre van a traer lindos recuerdos.

¿Para ti qué significa el nombre de Chabuca Granda?

El nombre y su música pesan. Es magistral y lo más grande que ha existido como compositora en Perú. Cuando escucho su nombre… solo escucho grandeza.

Esta canción es parte de tu disco Mestizo, el cual lo lanzaste a mediados de junio

Este disco es folclórico en la cual fusionamos elementos musicales de Perú y Venezuela. En esta situación me destaco de una manera muy diferente, ya que solo toco el cajón. La idea vino de Eric Chacón.

Ahora que estamos en pandemia y mucha gente se queda en su casa, me pareció perfecto (lanzarlo) porque es una música relajada. Hay composiciones originales y también versiones importantes del repertorio de Venezuela como “Moliendo café” y de Perú “Cardo y ceniza” y “La flor de la canela”.

La nueva versión de "La flor de la canela" pertenece al disco Mestizo de Tony Succar. FOTO: Instagram.

Ya que tocas el tema de la pandemia, ¿cómo lo has estado pasando?

Hay mucha gente en Miami que no le hacen mucho caso a la pandemia y llevan sus vidas con normalidad. Yo no he tenido ninguna reunión familiar, todo ha sido a la distancia, la única razón por la que me reúno es por tema de grabación. Yo me sostenía más que todo por los conciertos en vivo, y obviamente tengo mi producción, pero la mayoría de mi trabajo eran las giras y shows.

A raíz de la pandemia se canceló todo y me volví 100% producción. Ahora me encuentro bien, tengo bastante trabajo en el estudio. Sé que hay muchos músicos aquí y en Perú que no tienen la misma fortuna que yo de contar con un estudio propio y tantos clientes para producciones. Estoy triste porque muchos de mis compañeros no la están pasando tan bien y es horrible, pero en medio de todo esto doy gracias que tenga salud. Hay gente que se ha muerto y es triste porque (para eso) ya no hay solución.

Hay muchos artistas que no tienen la suerte que tú, ¿te sientes una persona afortunada?

Claro que sí. Soy una persona afortunada y no me falta nada. Uno siempre es ambicioso y quiero lograr todo lo posible y tener cosas materiales. Yo siempre intenté ver la vida de una manera un poco más simple para poder disfrutar de las cosas que tenemos, de las personas que están alrededor de nosotros y eso es lo más importante de la vida. Intento todo lo que puedo para poder dar a mi comunidad, hay muchas campañas que se han hecho para conseguir tanques de oxígeno o hacen teletones para recaudar fondos para la gente más necesitada. Esto deberían, en realidad, hacer especialmente los artistas.

Tony Succar ganó dos Latin Grammy en el año 2019. FOTO: AFP.

Aprender a soltar y ser más empáticos...

Es muy importante que en el mundo entero esté en esa frecuencia. Podemos salir adelante, no hay que juzgar a la gente, cada uno tiene su propia historia y hay que respetarlo. Dar lo mejor de uno porque lo que más impacta es el ejemplo.

¿Soñaste con ganar dos Latin Grammy?

Lo he soñado como cualquier persona, como también he soñado jugar un mundial con la camiseta de Perú (risas). Esto pasó muy temprano. Yo venía de un montón de proyectos que estaban dando de qué hablar en la industria, obviamente había mucha envidia, gente intentando cerrarte la puerta porque la vida es así. Los triunfos son mejores cuando uno lo trabaja y suda la camiseta. Hasta el día de hoy no me lo creo cuando veo mis Grammys. De tantos productores del mundo, a mí me nombraron como el más joven de la historia de ese premio. Qué increíble es la vida y al final los disfruto porque fueron a base de mucho trabajo y sacrificio.

