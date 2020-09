Una diva. Salma Hayek cumple 54 años y lo celebró a través de Instagram con fotografías desde el mar. La actriz aseguró que se siente feliz y orgullosa de su edad.

La estrella mexicana nació en Veracruz el día 2 de septiembre de 1966. Durante su trayectoria como actriz, alcanzó la fama en Hollywood, donde hasta el momento es invitada en reconocidos eventos. Su último papel en la pantalla grande fue en la película Socias en guerra, estrenada en 2020.

PUEDES VER Salma Hayek dedica un sentido mensaje tras fallecimiento de Chadwick Boseman

Salma Hayek celebra su cumpleaños 54. Foto: Instagram

Salma Hayek se encuentra de vacaciones, pero se dio un tiempo para compartir coloridas imágenes de sus paseos por los paisajes.

“¿Quién creen que cumple 54 años mañana? Por cierto, ¡esto no es un Throwback Thursday! ¡Gracias Marjo por convertirte en fotógrafa durante las vacaciones!”, escribió en una primera publicación.

Luego, en otra fotografía de Instagram se refirió a la celebración de su cumpleaños. Además, reveló que sus fans crearon una página exclusiva para la fecha especial.

Salma Hayek celebra su cumpleaños 54. Foto: Instagram

“Estoy muy agradecida y orgullosa de todos por cada uno de mis 54 años. Gracias por todos las felicitaciones, especialmente a mis fans que hicieron un Instagram especial para mi cumpleaños. ¡Qué regalo!”, mencionó la actriz, que interpretó a Frida en su película.

En menos de una hora la publicación de Salma superó las 300.000 reacciones y recibió más de 5.000 comentarios por parte de sus fans. Incluso, algunos de los famosos de Hollywood como Ashley Judd le enviaron sus buenos deseos por un año más de vida.

Salma Hayek celebra su cumpleaños 54. Foto: Instagram

Cabe destacar que Salma Hayek es una gran defensora de la belleza natural. En varias entrevistas, la actriz ha asegurado que no se ha sometido a cirugías plásticas ni al botox. “Mis días favoritos son aquellos en los que no estás usando maquillaje y no te estás viendo al espejo”, declaró el pasado mayo a la revista People en Español.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.