El documento de identidad de la afamada actriz Salma Hayek reza que este 2 de setiembre cumple 54 años. La estrella mexicana, por tal motivo, se encargó de saludar y festejar este día a través de sus redes sociales, enviándole un saludo a sus seguidores.

“Estoy muy agradecida y orgullosa de todos y cada unos de mis 54 años. Gracias por todos las felicitaciones, especialmente a mis fans que hicieron un Instagram especial para mi cumpleaños”, escribió la aclamada celebridad.

Con motivo de recordar un año más de vida de la nominada a un Oscar en 2003 por la película Frida, rememoramos unos pasajes de su vida. Salma es hija del político y empresario de origen libanés Sami Hayek y de Diana Jiménez, de raíces españolas. Su nombre proviene de una palabra árabe que significa “paz” o “calma”. Gracias a su educación en escuelas católicas, Hayek habla español, francés, árabe e inglés.

Antes de sumergirse en la actuación, asistió a la Universidad Iberoamericana para estudiar relaciones internacionales, pero abandonó las clases para convertirse en actriz. Participó en la obra ‘Aladino y la lámpara maravillosa’, trabajo artístico que le abrió las puertas a la telenovela Nuevo Amanecer de Televisa. Luego, protagonizó Teresa, un boom que tuvo audiencias del 71%.

Pero ello sería el preámbulo para migrar a Estados Unidos y estudiar actuación en Los Ángeles, California, donde consiguió pequeños papeles en películas y programas televisivos. Su lanzamiento a la pantalla grande llegó al lado del español Antonio Banderas en el filme ‘Desperado’, en 1995.

Hayek participó en 'Desperado', película protagonizada por Antonio Banderas. (Foto: Difusión)

De ahí llegarían participaciones en películas como Four room, Spy Kids, Once upon a time in Mexico (continuación de Desperado), From dusk till dawn y compartiendo elenco con gigantes como George Clooney, Penélope Cruz, Mike Myers, Will Smith, Matt Damon, Pierce Brosnan y Edward Norton, este último fue su pareja por varios años.

Sin embargo, entre los roles que más se le recuerda es el de Frida en ‘Frida Kahlo’ (fue nominada a mejor actriz en el premio de la Academia, el Premio BAFTA, el Premio del Sindicato de Actores y el Globo de oro), además de su papel como Reina en ‘El cuento de los cuentos’, en 2015.

Actualmente, la actriz nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, está un poco alejada de la interpretación, pues tiene la lupa puesta en su labor de productora cinematográfica: con los filmes ‘La velocidad de Gary’, ‘Frida Kahlo’, ‘El profeta’ y la serie estadounidense ‘Betty fea’.

Salma produjo la película y protagonizó a Kahlo. (Foto: Difusiòn)

Cosas que no sabías de Salma Hayek

Su lucha contra el sexismo y racismo en el cine

Hayek ha denunciado el sexismo y el racismo tanto en su país como en la meca del cine, motivo por el que asegura ya no la llaman tanto para participar en producciones de Hollywood, una industria a la que criticó porque “hay mucho menos trabajo para las mujeres que para los hombres”.

“Prefieren a actrices que no den su opinión, que no protesten y que se lo pongan fácil. Pero yo no sé tener la boca cerrada. Y cuando veo algo que no me gusta, sobre todo cuando se trata de la situación de la mujer, tengo que decirlo”, dijo en una entrevista para El Confidencial.

Debutó en la producción por causas nobles

Su estreno como productora fue en ‘Frida Kahlo’, película que también protagonizó en 2002. Su iniciativa se dio para reivindicar el empoderamiento de la mujer. Para financiar esta película, tuvo que pelearla, pues la historia incluía a comunistas y mexicanos que desaparecían. Finalmente, lo consiguió.

Curiosidades de Salma Hayek

- Cuando era niña fue diagnosticada con dislexia.

- Entre sus anhelos estaba convertirse en gimnasta profesional.

- Por su miedo a las serpientes, estuvo a punto de no rodar la película ‘Abierto hasta al amanecer’, con George Clooney.

- Tarantino la convenció de filmar Abierto hasta el amanecer, diciéndole que Madona aceptaría el papel, por lo que Salma aceptó sin chistar.

- Salió de manera discreta con Edward Norton durante cuatro años.

- François-Henri Pinault, esposo de la actriz, es uno de los hombres más ricos del mundo.

- La también actriz Penélope Cruz es una de sus mejores amigas.

- Su estatura es de 1.57 cm.

- No es cosa nueva su posición en contra de los cánones de belleza de Hollywood.