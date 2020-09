Michelle Soifer es suspendida de Esto es guerra por negarse a ser parte de ‘Los combatientes’

Michelle Soifer protagonizó un tenso momento en la última edición de Esto es guerra, al negarse a formar parte del equipo de ’Los Combatientes‘.

¿Qué ocurrió? El ’Tribunal’ le pidió a la chica reality que se sumara al grupo formado, en su mayoría, por exintegrantes de Combate. Sin embargo, ella se negó rotundamente asegurando que no se iba a sentir cómoda, pues prefería competir por ’Los Guerreros‘.

“Yo en Combate estuve un año y medio, y acá (en Esto es guerra) tengo ocho años”, aseveró la popular ’Michi‘.

“Yo tengo al equipo Rojo en mi corazón, al Verde no porque nunca he sido verde, pero honestamente hoy me siento más cómoda en el equipo de ‘Los Guerreros’. Ellos (’Los Combatientes‘) quieren hacerme ver como que yo no quiero ser parte de su equipo y no es así”, añadió en otro momento.

Ante la negativa de Michelle Soifer, el ’Tribunal’ le advirtió que se debía ponía el uniforme de ’Los combatientes’ o, de lo contrario, quedaba suspendida del programa.

Sin dudarlo ni un segundo, la competidora de Esto es guerra respondió: “Yo prefiero estar suspendida”. Luego, recibió la respectiva sanción.

