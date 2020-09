La actriz costarricense Maribel Guardia finalmente puede respirar tranquila, pues la prueba de coronavirus a la que se sometió resultó negativa.

A través de su Instagram oficial, la también conductora de televisión se mostró muy contenta al anunciar que no contrajo el virus pese a que mantuvo contacto con Andrea Legarreta, quien dio positivo a la prueba de COVID-19.

“Muy feliz de que salí negativa en la prueba de COVID-19. Gracias a Dios porque hace 10 días estuve con mi querida Andrea Legarreta en el programa Hoy y ella se contagió”, escribió inicialmente en su publicación.

Del mismo modo, Maribel Guardia utilizó su cuenta de Instagram para pedirles a sus seguidores que sean cautelosos y cumplan con todas las medidas para prevenir el coronavirus, pues esta enfermedad sigue cobrando miles de vidas en todo el mundo.

“En fin tenemos que cuidarnos mucho, ahora más que nunca. Ayer tuvimos 827 muertos en Mexico. No hay que bajar la guardia, les mando bendiciones en la distancia”, expresó.

Como se recuerda, hace unos días, Andrea Legarreta confirmó, en un enlace virtual con Hoy, que se contagio con el coronavirus. Además, mencionó que en un principio creyó que solamente tenía un resfriado común y corriente.

“Los dolores del cuerpo parecidos a la influenza y bueno, lo de la cabeza y fiebre. Me tomaba un medicamento y el sábado por la mañana dejé de tomar la medicina y la fiebre aumentó. Así que acudí al hospital y pues fui a que me hicieran la prueba. No tengo olfato ni gusto”, declaró la conductora de TV mexicana.

