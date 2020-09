Gabriel Porras acaba de hacer una confesión que ha dejado impresionados a muchos. En una reciente entrevista, el actor mexicano contó que se enamoró de Brenda Asnicar, 23 años más joven que él, durante las grabaciones de la telenovela Corazón valiente.

Al igual que varios de sus colegas en el ambiente artístico, el intérprete se sintió atraído por su compañera, quien era su pareja en la ficción producida por Telemundo. “Me enamoró. Me encantó desde el día uno. Me volví loco. Sí, me apasioné por ella en la vida real”, reveló al programa de Instagram Más de ti.

PUEDES VER Telemundo despide a María Celeste Arrarás tras 18 años en la conducción de Al rojo vivo

El actor explicó que la química que ambos reflejaban en Corazón valiente era, en parte, gracias a esa atracción. “La historia estaba puesta para nosotros, todo el tiempo estábamos juntos. Me volvió loco. Entonces lo que se vio fue un poco la realidad de que sí me volví loco”, declaró.

Gabriel Porras se enamoró de Brenda Asnicar

A pesar de los sentimientos de Gabriel Porras hacia Brenda Asnicar, la actriz argentina siempre tuvo las cosas claras y nunca permitió que sucediera algo romántico con su colega. “Me puso límites y dijo ‘hasta aquí, Gabriel’. Pero ella se veía como que lo entregaba todo, pero cuando terminábamos de hacer la escena me decía: ‘bueno, adiós’”, relató.

Porras agradeció que no haya surgido un posible romance entre ambos, ya que, por aquel entonces, él tenía un matrimonio con la también actriz Sonya Smith y Brenda Aznicar era mucho más joven que él. “Yo estaba casado, entonces no pasó, pero yo me volví loco, me apasionó la muchacha, es algo que nunca he confesado pero me apasionó mucho”, precisó.

PUEDES VER La reina del sur 3: Kate del Castillo revela exclusivo adelanto de la nueva entrega

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.