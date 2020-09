A raíz de la pandemia, se hicieron más notorias las necesidades de muchos peruanos, que en varias ocasiones han sido olvidados por la sociedad o ignorados por el Estado. Ante esto, Sofía Franco se colocó una mano en el corazón y le puso empeño a su fundación para llevar ayuda, dentro de sus posibilidades, a todos los rincones de Lima y, posiblemente, de Perú.

La exconductora de Televisión se animó a crear una ONG porque sus padres, quienes son sordomudos, fueron el impulso para sumergirse en las zonas más humildes y conocer los casos de cerca.

PUEDES VER Sofía Franco se quiebra al llevar ayuda a padre soltero con cinco hijos [VIDEO]

Sofía Franco lleva ayuda a gente que no recibió bono del gobierno y señala que se deben conocer los casos de cerca

En conversaciones con La República, Sofía Franco señaló que este proyecto lo tenía en marcha hace años, pero de “manera silenciosa”.

“Desde que tengo uso de razón tuve esa parte de la solidaridad por mi condición familiar, ya que eso me ayudó a tener fuerza para apoyar a otras personas. Además, por la carrera misma que he tenido las personas se me acercaban y las ayudaba de manera silenciosa. Cada vez eran a más personas y ahora con el segmento de En boca de todos puedo ir a diferentes lugares para ayudar en ollas comunes, viendo diferentes casos sociales, personas con diferentes discapacidades. Las necesidades son más grandes por la misma pandemia y el desempleo”, comentó.

PUEDES VER Sofía Franco se conmueve por una familia que vive dentro de una combi [VIDEO]

Asimismo, Sofía Franco aclaró que su ONG, el cual lleva su nombre, solo tiene la misión de ayudar y no busca ningún reconocimiento o dinero por su labor. Además, las donaciones van dirigidas principalmente a todas aquellas familias que no lograron obtener el bono que repartió el Gobierno.

“Esta fundación es sin fines de lucro y quiero usar esta herramienta para que las personas puedan tener esa ayuda porque a veces no llega la ayuda del Gobierno. Muchos, lamentablemente, se esperanzaron en su bono y nunca llegó…. teniendo una condición vulnerable”, precisó.

Viniendo de una familia con padres sordomudos, ¿también piensas ayudar a las personas que tienen este tipo de condiciones?

Me escriben personas de todo el Perú para contarme sus historias personales o motivación para poder darnos fuerza porque es una comunidad grande. Pienso en un momento apoyarlos, ya que lo más difícil es adaptarse a la sociedad, salir adelante, conseguir un empleo o ser el sustento de su familia. Todo esto me hace pensar en cuánto se puede dar, desprenderse uno y ser esa herramienta de ayuda.

¿Cuál es lo más valioso que has aprendido de tus padres?

Uy, muchísimo... sobre todo en sus dificultades de tener esa fortaleza para sacar a su familia adelante. Yo tengo tres hermanos y nos hemos ayudado porque es muy difícil para una familia, que son muchas, tener una miembro con discapacidad. Lo más importante es resaltar esa fortaleza que ha tenido mi familia para sacarnos adelante en la época de la niñez o colegios. Yo desde los 9 años empecé con los espectáculos infantiles y desde ahí trabajé, aprendí a valorar mi platita o pagar mis cosas.

¿Alguna vez has sufrido bullying o discriminación por la discapacidad de tus papás?

Creo que no, increíblemente. Más he sufrido al caminar porque vivía rodeada de colegios y me tenía que defender de los chicos, pero no por el tema de mis padres, gracias a Dios.

Comentaste que empezaste tu ONG de manera silenciosa, pero cuando un personaje lo hace público le llueven las críticas porque piensan que hay algo más detrás

Siempre hay críticas en general, pero todo bien porque entiendo que uno siempre tiene que ser mal pensado en la vida. En este caso quiero que quede bien claro que es una ayuda social netamente de corazón por mis orígenes, lo mío es transparente. Eso se puede ver en realidad cuando tú llegas a cualquier punto a donde nos desplazamos… el cariño de la gente y ese contacto que es muy difícil cuando tú estás encerrado en un set tanto tiempo y luego sientes que la calle es rara y ¡no! Hay que caminar, sentir y ver las necesidades en carne propia, entrar a sus casas y observar en qué condiciones están durmiendo. Todas estas cosas te hacen revalorar y eso es lo que nos enseña, sobre todo en estos momentos de pandemia.

Sofía Franco lleva ayuda a gente que no recibió bono del gobierno y señala que se deben conocer los casos de cerca

Sofía Franco reflexiona sobre las muertes debido al coronavirus

“Es lamentable lo que nos pasa, los decesos de nuestras familias… el abuelo de mi hijo falleció. Estas pérdidas nos están enseñando a darle valor a la solidaridad”, recordó.

“La gente tiene que empezar a cambiar y tener más empatía para desprenderse de muchas cosas. Hay personas solidarias que se suman a las campañas que hacemos, se quieren poner la camiseta sin incentivo. Nosotros somos esa herramienta y las empresas solidarias son lo que brindan la ayuda para nosotros llevar a los lugares no llegan”, manifestó.

Ya que viviste de cerca la pérdida de tu suegro, quien dio positivo al coronavirus, ¿qué les dirías a aquellas personas que aún siguen asistiendo a fiestas?

No sé si me da pena o lástima, pero indigna ¿no? porque la protección tiene que empezar desde casa. Miren, lean e infórmense que esto es real, no podemos nosotros ser el virus de este planeta, tenemos que empezar a cambiar nuestras acciones, tenemos que protegernos entre nosotros, acatar las normas y esperar con paciencia para que no nos toque a nosotros. Esta situación es delicada, no es broma y hay que tomarlo como tal.

¿Tienes planes de regresar a la televisión?

Ya estoy en este segmento de ayuda social que me encanta. Estoy pensando darle fuerza a mi función para que la gente exponga su caso. ¿Televisión? en otro momento, estamos en cositas, pero nada en concreto.

Karen Schwarz y Rodrigo González vuelven a la televisión

Tener trabajo hoy en día es muy valorado. Imagino que ellos también han extrañado al público, ¿no? Hay que desearle siempre lo mejor a las personas que han estado en la vida de uno, es lo correcto. Ya los veré en su momento, por ahora no hay tiempo para ver tele, pero como estamos en casa tendré que ver los lanzamientos.

Dato:

Sofía Franco es imagen de Protect Face, un emprendimiento peruano dedicado a la elaboración de los mencionados protectores.

”La lección que nos ha dejado el COVID-19, es que si no nos protegemos ni tenemos los cuidados necesarios, las consecuencias serán fatales. Una de las medidas que ha adoptado el Gobierno es el uso obligatorio de los protectores faciales en el transporte público como barrera de cualquier riesgo de contagio, así que hago un llamado a las personas a continuar cuidándose y protegiendo a sus familias sobre todo si están fuera de casa para que la ola de contagio disminuye progresivamente”, indicó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales

.