Nubeluz por streaming

Redacción Fama

El fenómeno Nubeluz también se suma al streaming. A través de la plataforma Netzun, se podrá ver el especial que prepararon hace cinco años por el aniversario número 25.

Al espectáculo le agregarán escenas del backstage. “¿Qué hacemos por los 30 años? Con todo lo que nos ha pasado en el mundo, ha sido muy complicado, ni siquiera pensar en juntarnos. Todo se vio empañado por esta enfermedad terrible”, dijo Almendra Gomelsky sobre la idea de trasladar el show al formato digital tras la cuarentena por la Covid-19.

Durante la conferencia por Zoom, Lily Braun opinó sobre el estreno mundial de un espectáculo que marcó a una generación y que −consideran− “revivirá” para aquellos que no lo han visto. “Hemos sido parte de algo maravilloso. Si Nubeluz se vuelve a transmitir tal como era, los padres serían felices, porque no hay un programa como Nubeluz. Es un orgullo para el Perú”.

Por su lado, la colombiana Xiomi Xibille recordó que al ingresar al programa este ya era un fenómeno latinoamericano. “Trascendió las fronteras y era el más importante de Latinoamérica. Es la huella más profunda en mi carrera”.

“Los valores nunca pasan de moda”

Más allá del aporte de TV Perú y de los programas del canal IPE, Almendra remarcó la ausencia de espacios para los menores en la franja de programación de la señal abierta.

“Hace falta porque no hay nada en la televisión actual. Hablo a nivel nacional. Lamentablemente, en el Perú no existe un programa para niños y eso habla de nuestra sociedad, de lo poco preocupados y enfocados que estamos en la niñez. Y la niñez no ha cambiado, podría hacerse algo hermoso para seguir educando a los niños. Nubeluz fue un equipo extraordinario que se adelantó a la época (...) Pero es algo que tienen que hablar los gerentes de los canales”, dijo, y Xiomi acotó: “Los valores nunca pasan de moda. Nubeluz siempre fue pionero en ese tipo de mensajes”.

PUEDES VER Futurama: conoce los misteriosos secretos que alberga la serie de Matt Groening

Las exdalinas se mostraron entusiasmadas con que el programa llegue otra vez a varios países, pero a través del formato digital por la pandemia. A pesar de la dura crisis, sostienen que también este tipo de entretenimiento puede ser una solución. “No podemos ir afuera ahorita, pero tenemos que entender que la felicidad está adentro. Despertar esa bioquímica de la alegría. Estoy feliz de que tengamos esta medicina maravillosa porque el amor disuelve el miedo”, comenta Xiomi.

“Ahora más que nunca necesitamos ser felices. Mi frase favorita de ahora es ‘vivir un día a la vez’. La vida no la tenemos comprada: Hacer felices a la gente, que nos recuerden, tener esa felicidad cuando éramos niños. Son momentos que nos han quedado como flashes”, agrega Almendra.

El concierto de Nubeluz estará disponible desde el viernes 4 de setiembre por Netzun.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.