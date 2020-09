DJ Erick Morillo fue encontrado sin vida la mañana del 1 de setiembre en Miami Beach, según informó la Policía del lugar al portal estadounidense TMZ. Las causas de su muerte aún no están claras.

El productor musical logró la fama en los años 90 cuando produjo su más grande éxito “I Like to Move It”. En ese entonces, se colocó por seudónimo artístico Reel 2 Real. La canción se escuchaba en discotecas de todo el mundo. Incluso, ha formado parte del repertorio de famosas películas.

DJ Erick Morillo fue encontrado sin vida la mañana del 01 de setiembre en Miami Beach. Foto: Instagram

Entre los premios que obtuvo DJ Erick Morillo a lo largo de su carrera figura al mejor DJ de House de los Premios DJ y al mejor DJ internacional. Ambos reconocimientos se dieron en tres ocasiones.

Por otro lado, el anuncio de su muerte se da en medio de la denuncia por abuso sexual que afrontaba desde el pasado 6 de agosto, cuando fue detenido por las autoridades de Estados Unidos.

La víctima afirma en su denuncia que fueron juntos a su casa después de trabajar como DJ en una disco, pero que ella rechazó sus insinuaciones sexuales. Tras ello, buscó ir a dormir a su vivienda; sin embargo, despertó desnuda junto a él.

DJ Erick Morillo negó las acusaciones. Pero el pasado miércoles, los resultados de un kit de violación dieron positivo a su ADN. Terminó entregándose a la Policía con su abogado.

