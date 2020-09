Katy Perry muestra foto posparto a días de dar a luz a su primera hija

La cantante Katy Perry ha sabido ironizar con maestría su ausencia a los MTV Video Music Awards, con una divertida fotografía en su baño, mostrando con naturalidad su cuerpo después de haber dado a luz a su primera hija, Daisy Dove.

A través de sus historias de Instagram, Katy Perry se retrata a sí misma como en realidad se encuentra después del parto: visiblemente cansada y con un cuerpo aún en recuperación.

Para poner énfasis en el desgaste físico y emocional que significa la maternidad, la intérprete de “Last friday night” y “The one that got away”, coloca una etiqueta explicando que su peinado y maquillaje es obra de @Exhaustion (agotamiento, en español).

31.8.2020. Katy Perry muestra su cuerpo postparto real tras ser madre de su primera hija. Crédito: captura IG Katyperry

Cinco días atrás, el 27 de agosto, Katy Perry y Orlando Bloom dieron juntos la bienvenida a Daisy Dove, su primera hija.

La llegada de la pequeña coincidió con el lanzamiento de Smile, el quinto álbum de estudio de la cantante estadounidense.

Para celebrar ambos acontecimientos, Katy Perry recurrió a sus redes sociales de Instagram y Twitter para compartir el siguiente mensaje con sus seguidores:

“¡Ya está aquí, de verdad que está aquí! Por fin he recuperado mi sonrisa y espero que este disco ponga otra sonrisa en vuestras caras. ¡Les mando mucho amor, chicos, los quiero un montón! Enviado desde mi cama del hospital”.

27.8.2020. Mensaje de Katy Perry por el nacimiento de su hija y el lanzamiento de su último disco. Crédito: captura IG Katyperry

