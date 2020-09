Está de vuelta. Ed Sheeran reapareció en su cuenta de Instagram para dar una gran noticia a sus seguidores luego de alejarse de las redes sociales y pasar más tiempo con su familia y consigo mismo.

En una repentina publicación, el cantante británico anunció la llegada de su bebé, fruto de su relación con su novia Cherry Seaborn. Allí, colocó una tierna fotografía que confirma que se convirtieron en padres de una niña.

Ed Sheeran reveló la fecha prevista del nacimiento de su hija y el nombre que han elegido para ella. Foto: Instagram

Ed Sheeran reveló la fecha prevista del nacimiento de su hija y el nombre que han elegido para ella. “¡Hola! Un mensaje rápido de mi parte ya que tengo algunas noticias personales que quiero compartir con ustedes... La semana pasada, con la ayuda de un equipo de profesionales increíble, Cherry dio a luz a nuestra hermosa y sana hija Lyra Antartica Seaborn Sheeran”, se lee en el anuncio del cantante.

Luego, se despidió de sus seguidores y les pidió que respeten su privacidad tras la llegada de su primera heredera.

Ed Sheeran anuncia el nacimiento de su hija con Cherry Seaborn. Foto: Instagram

“Estamos completamente enamorados de ella. Tanto la madre como el bebé están bien y estamos todos en el séptimo cielo. Esperamos que puedas respetar nuestra intimidad en estos momentos. Mucho amor y los veo a todos cuando sea el momento de volver. Ed”, finalizó.

Cabe destacar que hace unas semanas, medios internacionales informaron que la pareja estaba esperando un bebé, lo cual no fue confirmado hasta ahora con la publicación de Ed Sheeran en Instagram.

Ed Sheeran anuncia el nacimiento de su hija con Cherry Seaborn. Foto: Instagram

Ed Sheeran y Cherry Seaborn decidieron mantener la etapa del embarazo en máxima discreción. Sin embargo, tras el nacimiento de su pequeña, compartieron su felicidad con sus fans.

Ed Sheeran y Cherry Seaborn: historia de amor

Ed Sheeran y Seaborn se conocieron en la escuela cuando el músico tenía 11 años. Se volvieron a juntar en el verano de 2015 y comenzaron a salir.

En 2017, el cantante británico le propuso matrimonio y se casó con ella en enero de 2019. Ambos aparecieron en el videoclip de “Put It All on Me”

