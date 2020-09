Said Palao muestra su respaldo a Alejandra Baigorria tras accidente de su madre

Alejandra Baigorria y su familia atraviesan un momento difícil luego de que su madre Verónica Alcalá sufriera un grave accidente, por el cual fue internada en la Unidad de cuidados intensivos (UCI).

Entre sus compañeros de Esto es guerra que han expresado su respaldo a la empresaria de Gamarra, destaca el chico reality Said Palao, con quien es vinculada sentimentalmente.

Alejandra Baigorria y su madre. Foto: Instagram

El modelo peruano confirmó que acompañó a Alejandra Baigorria a la clínica, donde se encuentra recuperándose su progenitora.

“He tratado de que ella esté bien, está pasando por momentos difíciles. Ella y su madre son dos chicas fuertes. No la conozco mucho, pero por todo lo que he escuchado, sé que va a salir adelante”, expresó Said Palao para América Espectáculos.

Said Palao y Alejandra Baigorria. Foto: Instagram

“El soporte sentimental, de cariño y afecto, en estos momentos lo necesita dentro de lo que he podido intenté ayudarla”, agregó el integrante de Esto es guerra.

Según América Espectáculos, Said Palao le regaló la rosa que Alejandra Baigorria publicó en su cuenta oficial de Instagram. Allí, la empresaria de Gamarra agradeció el obsequio. “Detalles que alegran, en días tan difíciles”, escribió la chica reality.

Said Palao le regaló la rosa que Alejandra Baigorria publicó en su cuenta oficial de Instagram. Foto: Instagram

Cabe destacar que la madre de Alejandra Baigorria aún se encuentra en UCI, recibiendo el tratamiento que necesita tras sufrir una fuerte caída que le perforó un riñón. Hasta el momento, se ha sometido a dos intervenciones quirúrgicas según comunicó su hija.

