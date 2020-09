Una participante de Mujeres al mando denunció públicamente al programa por no entregarle, hasta la fecha, el Smart TV que ganó cuando formó parte de un segmento de cocina.

A través de una publicación de Facebook, reveló que dicho concurso fue hace un año. Sin embargo, la producción de Latina le no le daba una fecha exacta para la entrega.

Conductoras de Mujeres al mando en 2019. Foto: Instagram

“El año pasado, como muchos de ustedes son testigos, participé en el programa de televisión Mujeres al mando, de Latina, en el segmento de cocina en donde gané un Smart TV que jamás me entregaron”, escribió la denunciante.

“Intenté muchas veces, de la manera más discreta, que se me entregara lo ganado. Pero lamentablemente solo obtenía la misma respuesta: ’Está demorando un poco pero ya te lo vamos a entregar’. Hasta el momento, a punto de cumplir un año de este suceso, no se me entrego nada”, agregó en el texto.

Denuncia pública de una joven contra Mujeres al mando. Foto: captura

La joven también comunicó que los responsables de distribuir los premios puedan darle una respuesta definitiva.

“Espero que algún día cumplan con lo prometido y que no vuelvan a faltarle el respeto a nadie de la misma manera que me la están faltando al mentirme tanto”, sentenció.

Rodrigo González, a través de sus redes sociales, colaboró en la difusión de la publicación. El popular ’Peluchín’ compartió la captura en sus historias de Instagram.

Denuncia pública de una joven contra Mujeres al mando. Foto: captura

