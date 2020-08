Karen Schwarz: “No me quita el sueño ir a una fiesta, me quita el sueño que algo le pueda pasar a mi familia” [VIDEO]

Karen Schwarz está más lista que nunca para su retorno a la televisión después de seis meses desde que se alejó de Mujeres al mando para cuidar su embarazo, en medio de la pandemia.

La esposa del cantante Ezio Oliva vuelve a Latina con un nuevo reto: llevar entretenimiento con Modo espectáculos, un nuevo espacio que se estrenará el próximo miércoles 2 de septiembre a partir de las 2.30 p.m.

Karen Schwarz conversó con La República y contó lo complicado que fue para ella, al igual que muchas personas, equilibrar su vida durante la cuarentena como mamá de dos pequeñas niñas -una recién nacida-, esposa, hija, y nuevamente como presentadora.

“Ha sido complicado (la pandemia). Nos ha tocado, pero tenemos que dar lo mejor de cada uno. Yo soy una mamá gallina. A Antonia siempre la he llevado de un sitio a otro cuando estaba trabajando y ahora ya son dos (con Cayetana). Ezio (Oliva) ya no está viajando a México y tengo el programa. No es fácil, pero cuando uno lo hace con amor y pasión yo creo que puede darse los tiempos respectivos. A mí me gustaría ser al 100% mamá, esposa o trabajadora, pero creo que la vida me está dando tres pilares importantes para que regrese a la televisión después de 6 meses con tantas ganas como las que tengo”.

¿Qué sientes al retornar otra vez a la televisión?

Siento mucha ilusión de hacer bien las cosas y corroborar una vez más que lo que yo amo es hacer televisión. Creo que la vida se ha portado bien conmigo y estoy agradecida. Este programa, ya que nunca he trabajado en las tardes, es un reto para mí porque hay personas que de repente nunca me han visto. Esto es como cautivar al nuevo público. Latina me está dando una oportunidad más de trabajar.

¿Qué es lo novedoso que vamos a ver en Modo espectáculos?

Es un programa que se está haciendo con mucho cariño. Con todo lo que está pasando, queremos robarle una sonrisa al televidente. Llegó un punto en que prendíamos el televisor, escuchábamos radio o mirábamos muestro celular y todas eran cosas negativas, pero reales.

Ahora abres tus redes sociales y te enteras que un amigo o familiar ha fallecido por la COVID-19. Es tan cercano que siempre nos levantamos con malas noticias. Lo que queremos hacer en este momento tan fuerte para los peruanos es darle un poquito de alegría y entretenimiento.

Por el lado de los artistas, yo creo que la empatía es muy importante. Este programa va a ser una plataforma para que todos los artistas, que han tenido que reinventarse para poder sobrevivir durante este tiempo, tengan una tribuna o vitrina para que puedan ir y exponer su trabajo. Queremos darle ese espacio a los artistas para que todos literalmente sean bienvenidos.

Hablando de los artistas que se vieron en la obligación de dedicarse a otras cosas, ¿tú te sientes afortunada de seguir trabajando de lo que realmente te apasiona?

Definitivamente. Me siento agradecida por el trabajo y sobre todo por la salud. En mi casa, gracias a Dios, somos 10 personas, entre ellas, está mi madre, mi suegra y mis hijas, todos estamos bien. Igual estamos expuestos porque Ezio y yo somos los que salimos de casa a trabajar.

A mi Latina nunca me soltó la mano y estuvieron pendientes de mí. Yo siempre fui parte de Latina porque nunca me marché. Modo espectáculos llega como una manera de agradecimiento por un trabajo de hay detrás.

Ya que mencionas sobre tu temor al contagio, ¿alguien cercano a ti ha contraído el coronavirus?

No mi familia, pero sí amigos. Uno de ellos fue Ricardo Morán, quien ya lo hizo público. Es muy complicado porque uno se asusta. Ezio es muy amigo de Ricardo y ha estado muy pendiente de él llamándolo cada día durante el proceso,

Ahora está dedicado a sus hijos y es una tranquilad el que haya salido bien. Sabemos que hay secuelas, no es como una simple gripe y ya. De ahí he sabido de alguien más, pero no lo voy a decir por respeto. (El virus) Se ve como inalcanzable, pero es mentira, está hasta en la entrega de un paquete que llega a tu casa. Hoy en día estamos siendo tan vulnerables, pero es importante sentirnos sensibles porque así nos estamos dando cuenta de que realmente es algo que puede quitarnos la vida.

Hay personas que no se dan cuenta del peligro y salen a fiestas, por lo que se exponen a una tragedia como la que ocurrió en la discoteca de Los Olivos, donde murieron 13 jóvenes

En general estamos acostumbrados a juzgar o criticar. Yo creo que siempre están dirigiéndose a quién tiene la culpa en vez pensar sobre lo que pasó y lo que no se puede repetir frente a esto. Ya se murieron, más allá de que si fueron responsables o no. Creo que se debe avanzar siendo conscientes uno por uno. Yo misma me tengo que cuidar para velar por los míos. A mí no me quita el sueño ir a una fiesta, parrillada o salir a encontrarme con mis amigos.

Todos queremos normalizar, pero es un tema realmente grave. A mí me que quita el sueño que a mi familia le pueda pasar esto, entro en pánico y ansiedad porque lo veo mucho mas cerca de lo que podría pensar en algún momento. Este virus no parte por un tema de cultura, distrito o nivel económico, está en absolutamente todos lados.

¿Cuál ha sido el momento más complicado que te ha tocado vivir en televisión?

Han sido varios (risas). Yo creo que el más fuerte que he podido vivir fue con Stephanie Valenzuela. Hubo un mal entendido, ella explotó y yo también. Me sentí pésimo porque hay cosas que yo no debí haber hecho. Después de unos años, la vida me llevó a América para Amigos y Rivales y me dijeron que ella iba a hacer una de las participantes, conversamos detrás de cámaras, lloramos y reímos. La verdad que hubo una reciprocidad con respecto a las disculpas y hoy en día nos seguimos en redes sociales, nos damos “likes” a las fotos. Yo estoy contenta que ella ahora esté dedicada a su música.

Lo importante es reconocer los errores y pedir disculpas

A veces uno piensa que porque tiene muchos años de experiencia no va a cometer errores y es al contrario. Uno va asumiendo más cosas y eso de repente también es parte de equivocarte. Lo importante es pedir perdón y darte cuenta que uno sí se pude equivocar

Compartiste conducción de Mujeres al mando con Jazmín Pinedo, ¿son amigas?

Desde antes (de Mujeres al mando) ya se habían especulado historias entre ella y yo. Se nos dio la oportunidad de trabajar juntas y conversamos antes de empezar el programa para conocernos. Ella tuvo oportunidades en Latina que las supo aprovechar, ahora es conductora de Esto es guerra. La verdad es que se hizo una relación que ni ella o yo pensábamos que se podía generar. Ha venido a mi casa, hemos hablado cosas bien bonitas que tampoco tengo por qué exponer. Por eso, cuando ella se va, aparte de que yo estaba con las hormonas… por el embarazo, sí me dio pena. En primer lugar, se fue Magdyel (Ugaz) y las dos sufrimos muchísimo, y cuando Jazmín se retiró para mí fue una sorpresa. Las tres estábamos tan agarradas de las manos para empezar este proyecto, que sabíamos que iba a hacer muy sacrificado, y de pronto, me sentí sola. Sentí ansiedad, me dio mucha pena porque creo que habíamos hecho una bonita relación. La relación continúa, la laboral fue la que se rompió.

¿Con Cathy Sáenz también te llevas bien?

Sí, yo me llevo bien con Cathy Saenz. Ella llegó a Mujeres al mando con muchas ideas porque es productora, ha trabajado en Esto es guerra. Para mí, en lo personal, levantó Combate. Tiene mucho ojo en la televisión, pero cuando llegó a la conducción era algo nuevo para ella, me decía a mi que quería aprender y creo que las dos aprendimos mucho. Llegó la pandemia y yo me alejé por mi embarazo, ella tomó la conducción de Mujeres al mando.

