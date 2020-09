El actor cómico Gino Arévalo le fue infiel a su esposa y madre de sus dos hijas, con quien lleva más de 13 años de relación sentimental.

A raíz de las publicaciones de su ahora expareja, el programa En Exclusiva se contactó con el artista, quien aceptó haber cometido una infidelidad.

“El que falló fui yo, yo fui el que cometió el error y lo único que quisiera es ya no hacer daño a nadie, ni a la otra persona ni a mi familia.”, manifestó. “Yo siempre decía que no creo que yo alguna vez falle, por eso no vale escupir al cielo”, añadió.

Asimismo, Gino Arévalo dio a conocer que ya le ha pedido perdón a su esposa y que tiene la esperanza de que ella le dé una nueva oportunidad para seguir adelante con su matrimonio.

“Estoy con ella todos los días acá (en su casa), conversando. Le dije que me perdone, que me dé una oportunidad”, comentó el cómico en entrevista con En Exclusiva.

Como se recuerda, Gino Arévalo sorprendió a todos sus seguidores a fines del año pasado al bajar 50 kilos de peso tras someterse a la cirugía de bypass gástrico.

