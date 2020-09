El 31 de agosto, la actriz y modelo venezolana Catherine Fulop anunció, a través de sus historias de Instagram, que ella, su esposo Osvaldo Sabatini y su hija Tiziana dieron positivo al coronavirus (COVID-19) y que ya se encuentran en cuarentena.

Según explicó, el último viernes 28 de agosto, después de grabar el programa radial El club del Moro, comenzó a experimentar síntomas inusuales: “El fin de la semana pasada empecé a tener síntomas que nunca pensé que podían ser de COVID-19 porque a mí cada tanto me dan dolores de cabeza”.

“Así que el viernes, después de la radio, lo que me llamó la atención es que me dio fiebre a la tarde y yo dije: ’Wow, ¿qué es esto? ¿Por qué me duele el cuerpo y tengo dolor de cabeza?”, continuó.

Al día siguiente, empezó a sentirse agitada mientras caminaba siendo llevada a observación en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) en Barrio Norte.

“Así que me hisopé y, bueno, el resultado fue positivo. Al igual que mi familia, Ova y Titi (por Tiziana). Estamos todos contagiados de COVID-19”, anunció.

Catherine Fulop junto a su hija Tiziana y su marido Osvaldo Sabatini. Crédito: IG Fulopcatherine

Además, agregó que su esposo e hija experimentan de forma intensa los síntomas, mientras que ella ya no presenta fiebre.

“Creo que son dos o tres días que uno la pasa mal, y después va a menguar. Esperemos”, expresó Catherine Fulop. La actriz también hizo un pedido a sus seguidores: “Recen para que no haya ninguna complicación. Yo también estoy rezando, al igual que mi familia y mis amigos”.

