El 31 de agosto, Galilea Montijo, conductora del programa matutino Hoy de Televisa, reveló que su compañera Andrea Legarreta había sido diagnosticada con coronavirus (COVID-19).

La noticia fue confirmada minutos después por la propia Andrea, a través de un enlace en vivo.

La mujer apareció ante las cámaras con los ojos llorosos y la voz ronca, explicando que consideró en un primer momento que los síntomas que experimentaba eran pasajeros.

“Seguramente a todos nos iba a alcanzar, ahora me tocó a mí. Yo pensé que era un resfriado común”.

Luego agrega: “Los dolores del cuerpo parecidos a la influenza y bueno, lo de la cabeza y fiebre. Me tomaba un medicamento y el sábado por la mañana dejé de tomar la medicina y la fiebre aumentó. Así que acudí al hospital y pues fui a que me hicieran la prueba. No tengo olfato ni gusto”.

Posteriormente comentó: “Ya saben que no soy dramática y que vamos a salir adelante”.

En cuanto a su familia, Andrea Legarreta reveló que ni su esposo ni sus hijas se han sometido a la prueba. Sin embargo, si cumplirán con la cuarentena obligatoria.

“Erik no tienen ningún síntoma. Las niñas algunos estornudos, pero están bien. Mía dice que cuando estaba haciendo ejercicios se sentía mucho más cansada de lo normal”, contó.

