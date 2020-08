André Silva conmovió a todos sus seguidores con una reciente publicación en su cuenta oficial de Twitter, donde escribió un mensaje recordando a su madre fallecida hace medio año.

“Han pasado seis meses, mamita, desde tu partida. Me gustaría pintar las paredes y gritarle al mundo cuánto te amo y cuánta falta me haces. Aún no asimilo que no estés aquí conmigo. ¿Cómo se vive sin ti? Lo iré descubriendo, madre. Te lo prometo. Te extraño”, escribió el actor nacional en su red social.

Actores como Paul Martin, Juan Carlos Rey del Castro y Cindy Díaz comentaron el sentido post de su colega André Silva, enviándole abrazos a la distancia. Por su parte, los admiradores del actor de 36 años, también lo alentaron con cariñosos mensajes.

Foto captura: André Silva Twitter

“Sigue siendo un gran ser humano, un buen papá, un buen esposo, un gran actor. Solo así enaltecerás el maravilloso espíritu de tú mamá”. “Solo recuérdala con una sonrisa en ti, esa es la mejor manera de pensarla, mucha fortaleza”, comentaron.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que la figura de Señores papis y Mi amor, el wachimán homenajea a su progenitora vía redes sociales. Hace algunas semanas publicó una fotografía al lado de ella, con una tierna dedicatoria.

Foto captura: André Silva Instagram

“Te amo, madre, has sido y seguirás siendo para mí la mayor fuente de inspiración y fortaleza. Te amaré por siempre”, escribió en Instagram.

