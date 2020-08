El 30 de agosto, la conductora de televisión Almendra Gomelsky recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento y reflexión por las muestras de solidaridad recibidas después de la muerte de su padre, ocurrida una semana atrás.

La exdalina inició su streaming (realizado en simultáneo por Instagram y Facebook) señalando la emoción que la embarga al constatar el apoyo que recibió durante las últimas —y difíciles— semanas.

“El motivo que me trae es un agradecimiento total a todos y a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en estas semanas complicadas… Es casi inevitable no emocionarme con ustedes porque es increíble cómo me acompañaron estos días”, dice.

Más adelante, Almendra Gomelsky envía un mensaje a sus seguidores pidiéndoles que protejan su salud ante la actual pandemia: “Hay que cuidarse mucho. Y no es mentira. Es real. Hay que cuidarse y cuidar a los que amamos”.

De igual forma, recalca que a pesar de las medidas que se puedan dar, es muy posible que el contagio por COVID-19 se produzca, como ocurrió en el caso de su padre, a quien, como medida de protección, no visitaban desde hace dos meses. “Y aún así, es el único al que le tocó pasar por esto”, señala.

No obstante, Almendra Gomelsky aclara cuáles fueron las circunstancias que rodearon la partida de su padre, descartando en primer plano que sea solo como una consecuencia directa del coronavirus.

“Yo dudo mucho que ese (la COVID-19) haya sido el motivo de lo que pasó con papá. Nos dimos cuenta en este episodio que él tenía efisema (pulmonar). Fumó por muchos años, a pesar que le cantaba ‘Papi, deja de fumar’, dijo en alusión a la famosa canción de Nubeluz.

“Cuando le dio la neumonía apareció este efisema que complicó las cosas. Además, mi papá era un paciente cardíaco, hace 20 años fue operado del corazón, tenía cuatro bypass y cuando pasan estas cosas todo se complica a los 85 años”, cuenta.

Almendra Gomelsky finaliza su transmisión de 15 minutos al recalcar su agradecimiento por las muestras de apoyo, además de anunciar que pronto retomaría sus proyectos (uno de ellos con Nubeluz), tal como a su padre le hubiera gustado.

