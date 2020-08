Pold Gastelo recordó su experiencia al ser diagnosticado con coronavirus para recordar a las personas sobre las medidas preventivas que se deben tomar durante la pandemia. El actor peruano formó parte de una campaña con el fin de crear conciencia en los peruanos sobre los efectos de la enfermedad.

En un video publicado en diferentes plataformas digitales de entidades del Gobierno, el artista habló de los síntomas que experimentó al inicio de su contagio y cómo la COVID-19 también afectó a sus familiares.

“Soy un sobreviviente de COVID, soy un paciente que se recuperó. Cuando empecé a tener algunos síntomas, como las fiebres, primero no pensé que era el coronavirus. (...) En ese ínterin me di cuenta de que no solamente estaba contagiado yo, sino que habían dos hermanos que también estaban igual”, detalló.

El reconocido intérprete resaltó en el clip que en todo momento se sintió preocupado por sus familiares que también se contagiaron. | Foto: Captura PCM

Luego Pold Gastelo indicó que lo llevaron de emergencia a un centro médico porque presentó problemas respiratorios graves y que, en el lugar, fue inducido a un coma.

El reconocido intérprete resaltó en el clip que en todo momento se sintió preocupado por sus familiares que también se contagiaron: “Mi preocupación era qué había pasado con ellos, me sentía impotente”.

Finalmente, el actor apeló a la responsabilidad de los peruanos para evitar que el virus de la COVID-19 siga esparciéndose en el país.

“El único remedio que conocemos para poder combatir este flagelo es la responsabilidad (...) El virus necesita un vehículo y ese vehículo somos nosotros. Tomemos conciencia de que nosotros podemos ayudar muchísimo para que esto no siga avanzando”, expresó Pold Gastelo.

