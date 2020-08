Los MTV VMAs, en su edición del 2020, llegan con grandes novedades. Debido a la pandemia del coronavirus, el evento de este domingo 30 de agosto tendrá cambios en su formato de presentación.

Como lo habían anunciado previamente, el certamen tendrá un público limitado en sus escenarios distribuidos por la ciudad de Nueva York. Así también, todos los involucrados al evento cumplirán el distanciamiento social.

La ceremonia se llevará a cabo este 30 de agosto desde Nueva York. | Foto: Composición Instagram

En esta nueva gala de los MTV Video Music Awards, se han incorporado dos nuevas categorías, surgidas dentro del contexto de la COVID-19.

Mejor vídeo musical desde casa y Mejor actuación de la cuarentena, son los nombre de estas divisiones musicales. Entre los nominados están Ariana Grande, Justin Biebe, Drake, John Legend, CNCO, Lady Gaga y Chloe & Halle.

Estos artistas aprovecharon la cuarentena para seguir haciendo música y presentaron sus temas desde casa. En el siguiente párrafo detallamos la lista de las novedades:

Los MTV VMA 2020 se realizarán por primera vez sin público debido a la pandemia. Foto: difusión

Mejor vídeo desde Casa

-5 Seconds of Summer – “Wildflower”

-Ariana Grande ft. Justin Bieber – “Stuck with U”

-Blink-182 – “Happy Days”

-Drake – “Toosie Slide”

-John Legend – “Bigger Love”

-Twenty one pilots – “Level of Concern”

Mejor presentación de Cuarentena

-Chloe & Halle – “Do It” from MTV’s Prom-athon

-CNCO – Unplugged At Home

-DJ D-Nice – Club MTV presents #DanceTogether

-John Legend – #togetherathome Concert Series

-Lady Gaga – “Smile” from One World: Together At Home

-Post Malone – Nirvana Tribute

