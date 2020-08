MTV Video Music Awards 2020: Lady Gaga y Ariana Grande lideran lista de nominaciones

La edición de los MTV Video Music Awards 2020, en la que participarán Lady Gaga, Ariana Grande, Maluma, BTS, entre otros exponentes musicales, se llevará a cabo de una forma inusual por el contexto de la pandemia del coronavirus. Es por ello que esta ceremonia se desarrollará con varios conciertos al aire libre en distintos puntos de Nueva York.

Esta vez, Lady Gaga y Ariana Grande encabezan las nominaciones con nueve candidaturas cada una, incluido su éxito musical “Rain On Me” que podría alzarse en las categorías de video y canción del año.

Tras ellas, se sitúan Billie Eilish y The Weeknd, con seis candidaturas cada uno, y Taylor Swift, con cinco menciones para la premiación, ya que su aclamado último trabajo, “Folklore”, no logró lanzarse a tiempo.

Por otro lado, por categorías, los nominados a mejor videoclip del año son, además de “Rain On Me”, “Everything I Wanted” de Billie Eilish, “Blinding Lights” de The Weekend, “The Man” de Taylor Swift, “Life Is Good” de Future ft. Drake y “Godzilla” de Eminem ft. Juice WRLD.

Además, Justin Bieber, Lady Gaga, Megan Thee Stallion, Post Malone, Da Baby y The Weeknd competirán para llevarse el reconocimiento al artista del año.

