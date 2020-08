Michael Jackson: seis temas para recordar al Rey del Pop

Michael Jackson sigue siendo considerado el “Rey del Pop”, ya sea por sus composiciones, su canto o su baile, que lo llevó a revolucionar la cultura popular.

Sin duda, Jackson fue uno de los artistas más exitosos y renombrados de la historia que este 29 de agosto hubiese cumplido 62 años; por ello, recordamos seis de sus más aclamados temas que no pueden faltar en tu playlist.

They don´t care about us

Muchos expertos aseguran que este tema ya ponía en evidencia la violencia hacia la población afrodescendiente, que ubica a la cultura negra como sinónimo de marginalidad en diversos ámbitos sociales. El video musical fue rodado en las favelas de Brasil; además, cobró relevancia a través de las protestas contra la brutalidad policial estadounidense y el movimiento Black Lives Matter.

Jam

La letra de esta canción contiene sabias palabras como Antes de juzgarme, esfuérzate por amarme. El video musical se desarrolla dentro de una cancha de baloncesto, donde Jackson enseña a la leyenda del baloncesto Michael Jordan cómo bailar, y, viceversa.

Heal the world

Esta canción es considerada por muchos músicos como un tema de paz, amor, unión, fe y un gran deseo para que las personas sean mejores. Además, resaltan lo importante que es para la sociedad el ser solidarios los unos a los otros.

Earth Song

Este single lo encontramos en el albúm History, de 1995. El tema musical vendió más de 3 millones y medio de copias a nivel mundial, a pesar de que no fue lanzado en los Estados Unidos.

Su letra habla acerca del desastre que ocasionamos los seres humanos al medio ambiente y al bienestar de los animales. Tema que fue reflejado en el video musical, en el que se observó como se talan los árboles, se matan elefantes y las distintas guerras.

Another part of me

La sexta canción del séptimo álbum, Bad, fue lanzada en 1988. El productor de la misma, Quincy Jones, señaló en su momento que este tema cuenta con todos los yeites ochenteros de la época, como los sintetizadores, teclados, batería electrónica y con la inconfundible huella de Jackson.

Thriller

Este tema infaltable fue el que catapultó a la fama al exmiembro de los Jackson Five, debido al gran éxito en ventas y su video de 14 minutos de duración acompañado de los tenebrosos y, a su vez, atractivos pasos de baile.

A pesar de las críticas por su temática de misterio y violencia, se volvió muy popular y recibió muchos elogios de la crítica.