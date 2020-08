Con 27 años de trayectoria en la industria musical, Marcos Llunas sabe que la humildad es la clave para tener el cariño y respeto del público. Esto lo aprendió de su padre, el reconocido cantante Dyango.

Las canciones del artista español aún suenan en las radios y, por tal motivo, aceptó la invitación de la agrupación peruana You Salsa para grabar dos temas suyos “Sentir” y “Por amor”, el cual está próximo a estrenarse.

Marcos LLunas cree que algunos reconocidos artistas perdieron la humildad cuando se volvieron famosos

Desde Ibiza, Marcos Llunas conversó con La República para contar cómo se está reinventando en medio de la crisis sanitaria y los proyectos que ya puso en marcha.

¿Cómo fue para ti estar en México cuando empezó la pandemia y se cancelaron los vuelos?

Cuando empezó todo esto México no estaba tan mal. Aprovechamos para estar juntos en familia y hacer cosas que no se podían porque yo paraba viajando. Se nos complicó un poco cuando no podíamos regresar a España, pero no estaba en nuestras manos. Tenemos que hacer lo que podemos y rezar para que se acabe esto de una vez.

Yo creo que los artistas somos los más castigados por el coronavirus. No podemos hacer conciertos (en vivo) ni viajar. Solo nos queda esperar tiempos mejores. Ojalá no sea mucho la espera.

¿Qué opinas del reinicio de los partidos de fútbol?

En España se han reiniciado, pero no hay público, es como si yo cantara solo (risas). El fútbol tiene la televisión y es más masivo en todo el mundo. Los toros en España sí se reiniciaron con público y eso me extrañó mucho.

Creo que estamos en un momento que nadie sabe nada; ni los políticos, ni los doctores. Nos han pillado a todos con el pie izquierdo. En España tenemos que estar con mascarillas y dentro de pronto la gente no podrá fumar en la calle.

El futuro es incierto

Es un muy incierto y en España, después del confinamiento por tres meses, parece que vuelve un rebrote. A veces, no quiero ni pensar porque no te sirve de nada.

Antes de la pandemia grabaste con You Salsa

Fue una casualidad, un amigo me dijo que You Salsa quería cantar conmigo mi canción “Sentir”. En ese tiempo yo estaba en Perú con mi hijo (Izán) y me fui a grabar muy rápido. Lo hice en media hora, como me la sé muy bien no me costó mucho. A mí me gusta mucho la salsa y fue una oportunidad muy bonita que se dio por los dos lados.

Teníamos la idea de hacer una gira y con esta pandemia… ni modo.

¿El compromiso de la gira aún sigue?

Al principio sí, pero quién sabe, de repente cuando pase (la pandemia) ya nos hayamos aburrido el uno del otro (risas). De hecho, no es así porque estamos preparando otra canción.

¿Cuándo se escuchará esa canción?

Ya está hecha. Estoy esperando que me digan que ya salimos. Nos hemos juntado con mucho cariño y respeto… Seguir avanzando, mantenernos positivos, buscar nuevos caminos y este es uno que me encantó.

¿Cuál es el segundo tema que grabaste con You Salsa?

“Por amor” ¿Te acuerdas?

Tus canciones han pasado de generación en generación, ¿cuál crees que es el secreto?

No lo sé. A veces lo analizo un poco; como Izán, mi hijo, está sacando canciones nuevas y todo el movimiento que hay ahora. No sé si las canciones de hoy van a hacer reconocidas de generación tras generación como me pasó a mí o como a mi padre Dyango. Las canciones de aquel entonces son conocidas por todos. “Vale la pena”, aún se escucha cuando vas a una discoteca o una boda, es una canción de culto.

Yo no sé si hoy en día las canciones que están sonando vayan a tener esa repercusión. Creo que (los temas antiguos) se hicieron con un tipo de melodía y letra o quizá con más esencia que quedaron en la memoria.

Vamos a ver a los nuevos artistas. Cuando digo nuevos, me refiero a jóvenes como de la edad de mi hijo, que vienen ahora fuertes y hacen melodías que son del momento, duran tres meses y ya luego sacan otra. Creo que estamos en un momento más consumidor. Antes la música era diferente, no sé si peor o mejor.

¿Te animarías a cantar música urbana?

Yo te podría cantar cualquier cosa, pero luego hay un problema de credibilidad. De mi parte y la del público hacía mí. Puedo hacer un tema urbano y que funcione, pero no es muy creíble para mí. Creo que hay que dejar eso para las nuevas generaciones. Lo mío es la balada, salsa, otro tipo de música con más letra y contenido. El género urbano es muy rápido, de consumo al momento y las letras no son tan poéticas porque el público no lo requiere así. Es otro momento.

¿Qué es lo más valioso que has aprendido de tu papá, Dyango?

Varias cosas, una de ellas es la sencillez y la humildad. Mucha gente pierde el piso cuando tiene éxito y eso lo he aprendido de mi papá. Si vas a (Dyango) a pedirle una foto nunca te va a decir que no, es una persona abierta, cercana a su público y eso trato de enseñarles a mis hijos. Mi abuelo también era músico, venimos de una familia musicalmente profesional. El respeto al escenario, a no fallar en las entrevistas. Eso es importante porque hay algunos artistas que se pierden un poco con la fama.

¿Qué sientes cuando ves a tus hijos destacarse en el medio artístico?

Si lo hacen bien y si son profesionales, feliz de apoyarlos. Gran parte de mi tiempo es apoyar a mis hijos más que mi carrera. Eso no quiere decir que la quiero dejar, mi carrera es intocable, pero invierto mucho tiempo en ellos.

¿Actualmente estás preparando alguna producción?

Ahora tengo un disco con canciones de género grupero mexicano y las he hecho a mi estilo.

También estoy siguiendo la carrera de mis hijos, apostando por ellos para que tengan un futuro lo mejor posible y, quizá, también esté dando clases de canto.

¿Crees que se pueda vivir de la música?

Hasta hoy, sí. Yo llevo 27 años viviendo de la música y mi papá tiene más de 50. Es un poco la suerte, llegar con una canción es muy complicado, pero lo más difícil es mantenerse con los años y que tú sigas en el gusto del público para que puedas ganarte la vida como artista. Por ahora puedo decir que, sí me gano la vida (de la música), no soy millonario, pero he podido vivir de esto.

