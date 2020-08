Juliana Oxenford disfruta de hermoso baby shower en forma virtual

View this post on Instagram

Suerte la mía en recibir tanto amor para mi y mi familia en momentos tan difíciles para todos. Gracias a la vida por los seres humanos maravillosos que ha ido poniendo en mi camino y que hoy se juntaron para celebrar- de esta única manera que se puede que es a través de una computadora- la próxima llegada de Mateo. Los quiero con todo mi corazón ❤️