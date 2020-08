Mario Irivarren, en una entrevista con Estas en todas, contó el por qué de su ruptura con Ivana Yturbe. El modelo explicó que se dieron cuenta que no funcionaban como pareja.

Al ser consultado sobre la posibilidad de retomar su romance en un futuro, indico que les va mejor como amigos.

Mario Irivarren

“No no, fuera de bromas no. Ivana y yo las tenemos claras. Terminamos porque nos dimos cuenta que no funcionábamos como pareja y nos iba mejor como amigos, y es chévere quedar en buenos términos”, expresó Irivarren.

Cabe resaltar que en Esto es guerra existe una secuencia ’Te la dedico’ que ha causado sensación entre todos los seguidores del reality. Los duelos entre Mario e Ivana son los que causan mayor expectativa por las canciones de amor y desamor que se dedican durante la competencia.

PUEDES VER Mario Irivarren confiesa si retomó o no su relación con Ivana Yturbe [VIDEO]

Mario Irivarren e Ivana Yturbe cuando eran pareja. Foto: redes sociales

Por otro lado, Ivana Yturbe aclaró que no tiene una mala relación con Mario Irivarren. “Yo me rió, él se ríe porque de verdad es parte del programa (la secuencia) y no tenemos ningún problema”, indico.

“No tengo una mala relación con Mario, es mi compañero de trabajo. Hemos compartido cinco años y no tendríamos porque odiarnos, ni poder estar juntos en el mismo lugar”, aclaro la chica reality.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.