Miles de artistas acuden a diario a la ‘meca del cine’ con la intención de labrarse un camino y convertirse en futuras estrellas de Hollywood. Sin embargo, existen ciertos personajes que luego de conseguir la fama deciden abandonar los flashes y la atención mundial en busca de sus intereses personales, justo cuando se encontraban en el mejor momento de su carrera.

Esa fue la decisión que tomó Cameron Díaz, una de las actrices mejores pagadas de Hollywood, quien cumplirá 48 años este 30 de agosto, alejada de los estudios de grabación “en búsqueda de algo diferente para su vida”.

“Me retiré porque simplemente decidí que quería algo diferente en mi vida. Me había pasado demasiado tiempo trabajando, haciendo películas, y eso te deja triturada. No tenía espacio para mi vida personal. Renunciar a una carrera llena de éxitos me dio mucha paz. Por fin estoy cuidándome a mí misma”, dijo Díaz durante una entrevista con su amiga Gwyneth Paltrow en uno de los capítulos de la serie In Goop Health: The sessions.

Cameron decidió centrarse realmente en sus relaciones con familiares y amigos después de pasar el control de ciertos aspectos de su vida a otras personas durante muchos años.

“Cuando estás haciendo una película, es una excusa perfecta: tú les perteneces. Estás allí durante 12 horas al día durante meses y no tienes tiempo para nada más. Los actores son infantilizados. Estamos en una posición en la que alguien se ocupa de todo por nosotros”, aseguró.

La afamada exactriz declaró que nunca se sintió cómoda con ese tipo de vida y tuvo que asumir la responsabilidad después de retirarse, por lo que se volvió ‘autosuficiente’ y quiso demostrar que podía cuidarse a sí misma como adulta. “Uní todas las piezas de mi vida de la forma en que quería que se armaran, no como otras personas pensaban que debería ser”, comentó.

Díaz fue nominada a cuatro premios Globo de Oro en el transcurso de una carrera de 20 años que se desarrolló entre 1994 y 2014, año en que decidió abandonar los estudios de grabación. Ella es mejor conocida por sus papeles en La máscara (1994), Something about Mary (1998), Los Ángeles de Charlie (2000) y Vanilla Sky (2001). Además, dio su voz al personaje de la Princesa Fiona en la divertida película Shrek. Su último trabajo en la gran pantalla ha sido la versión del musical Annie, en 2014, y desde entonces dedica su tiempo a una vida más hogareña.

En 2015 y tras solo siete meses de relación y 17 días prometida, se casó con Benji Madden, DJ y miembro de la banda de rock Good Charlotte. La pareja anunció a principios de este año el nacimiento de su hija Raddix Madden.

Crea su propia marca de vinos ‘Avaline’

El 2020 es un año de muchas sorpresas para Cameron ya que se convirtió en empresaria y creó su propia marca de vino vegano ’Avaline’ en compañía de su amiga Katherine Power, con quien ha trabajado durante dos años para obtener esta línea de bebidas no transgénicas.

‘Nos dimos cuenta de que conocíamos el contenido de todo lo que entraba y entraba en nuestros cuerpos, ¿por qué no el vino? Nuestro viaje para responder esa pregunta nos llevó a crear @avaline, una gama de vinos limpios’, explicó la estrella de Hollywood retirada, en uno de sus últimos posts en redes sociales.

La exestrella decidió reinventarse profesionalmente y se convirtió en una empresaria bodeguera, siguiéndole los pasos a otras de sus compañeras que ya tienen su propia línea de vino como Drew Barrymore, Sarah Jessica Parker o Christie Brinkley.

‘Siempre he creído que la clave del bienestar es el equilibrio. Crear un vino limpio que esté lleno de bondad natural y libre de docenas de extras no deseados y no revelados me ayuda a encontrar ese equilibrio cuando estoy disfrutando de una copa de vino. Es el vino en estado puro, creado para aquellos que abrazan el placer de toda una vida y un enfoque relajado para el bienestar. ¡¡Salud!!”, agregó Cameron en la misma publicación.