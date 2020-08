William Luna: “El dolor por mi nación me mata de a poco”

William Luna se pronunció, a través de sus redes sociales, sobre la situación que vive el país en este estado de emergencia. Ante las constantes infracciones y desacatos a las medidas de seguridad que ha dictado el Gobierno por la pandemia del coronavirus, el músico expresó la tristeza que siente por la falta de empatía que existe entre los peruanos.

“Siento una pena infinita por mi país. No culpo a nadie, tampoco a nada”, se lee en la primera línea de su extensa reflexión.

“El destino en el movimiento uniforme del universo nos hizo nacer en una nación extremadamente extraña y muy castigada por nuestros propios errores, ahora; desde el confort en el que me encuentro miro a todas partes y solo veo cómo se va diluyendo las esperanzas de un país advertido de las consecuencias”, escribe el cantante en su cuenta de Facebook.

Asimismo, Luna mencionó que siente una gran desilusión al no encontrar solidaridad entre la sociedad y mostró su impotencia al no poder hacer nada ante esta situación.

“Diré que el dolor por mi nación me mata de a poco, la desilusión de no encontrar solidaridad entre nosotros me deprime y yo me doy asco, porque, no hago nada por mi país y por mi gente (...) quizá también esté yo en la lista de los futuros muertos de esta pandemia y nada de lo que digo está lejos de una verdad inmediata”, continua.

Finalmente, William Luna sostuvo que actualmente se están viendo las consecuencias de la indiferencia de los gobiernos anteriores.

“Acaso es novedad que los gobiernos de todos estos 200 años de independencia jamás le dieron importancia al futuro, ahora lo estamos pagando”, concluyó el cantante.

