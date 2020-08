William Levy y Elizabeth Gutiérrez son una de las parejas más controversiales del espectáculo internacional. Los actores están juntos más de 15 años pese a sus constantes separaciones y los rumores de infidelidad que ha protagonizado el cubano.

Este es un repaso de los momentos más polémicos que por los que ha pasado esta relación.

William Levy

Los artistas se conocieron en el 2003, mientras ambos participaban en el programa de televisión Protagonistas de novela. Desde ese momento, poco a poco empezó a nacer el amor hasta que decidieron estar juntos y formalizar su romance.

La pareja se mudó a Miami, donde formaron su hogar, y al cabo de un tiempo, en el año 2006, agrandaron su familia con el nacimiento de su primer hijo Christopher Alexander.

En ese momento todo pintaba color de rosa, el romance se encontraba en su mejor momento; sin embargo, no pasó mucho tiempo para que la felicidad se empañara con un rumor de infidelidad que involucraba al actor cubano (quien cumple 39 años).

A lo largo de los años, William Levy y Elizabeth Gutiérrez han protagonizado tres rupturas. (Foto: Industrius)

En el 2008 Levy estuvo involucrado en un escándalo que lo relacionaba sentimentalmente con Maite Perroni, quien en ese entonces trabajaba con él en la telenovela Cuidado con el ángel.

Al año siguiente, la pareja se separó por primera vez cuando el artista, protagonizaba junto a Jacqueline Bracamontes la telenovela Sortilegio. Trascendió que también le había sido infiel a Elizabeth con la actriz.

En un primer momento, tanto Jacqueline como William, negaron mantener algún vínculo sentimental. No obstante, tiempo después, ella reveló que los rumores sí fueron ciertos, pero aseguró que se alejó de él cuando le confesó que Elizabeth nuevamente estaba embarazada.

En el año 2010, cuando el cubano terminó de grabar el melodrama con Bracamontes, volvió con Elizabeth y el 6 de marzo nació su segunda hija: Kailey Alexandra.

Cuando todo parecía indicar que la pareja había superado sus malos momentos, un exempleado del artista lo acusó de ser adicto al sexo y haber mantenido relaciones con varias excompañeras del mundo de la actuación.

William desmintió todo y Elizabeth parecía estar dispuesta a voltear la página, pero en mayo del año siguiente, la actriz envió un comunicado a la prensa en el que informaba que se separaría nuevamente de Levy.

Esta ruptura no duró mucho tiempo, pues en agosto de ese mismo año, la pareja volvió a reconciliarse. En el 2013, enfrentaron nuevamente un escándalo de infidelidad protagonizada por el actor con la ex Miss Universo Ximena Navarrete, mientras grababan La Tempestad.

Como era de suponer, William nuevamente negó todo y las cosas parecieron continuar su curso, pero en el 2014 volvieron a anunciar su separación. Recién en 2015 la pareja disfrutó de unas vacaciones juntos, y al año siguiente anunciaron que retomarían su relación.

Hasta la actualidad, la pareja se mantiene unida pese a las constantes rupturas que han enfrentado. Aunque, los rumores de infidelidad no son los únicos escándalos que ha protagonizado el actor. En el año 2010, William Levy fue acusado de abuso sexual por una joven de 17 años.

La joven denunció al actor por agresión sexual; aseguró que Levy se habría aprovechado de la admiración que sentía por él. Sin embargo, Levy habría desmentido dicha acusación al indicar que fue extorsionado por una fuerte cantidad de dinero. Según medios mexicanos, el artista y la joven involucrada habrían llegado a un acuerdo y se habría retirado la denuncia.

Finalmente, en el 2018, William Levy estuvo en el ojo de la tormenta cuando Niurka Marcos hizo unas polémicas declaraciones donde aseveró que el actor tuvo intimidad con la productora de Televisa, Carla Estrada.

En una entrevista para la cadena de Telemundo, la exvedette indicó que él involucró con la productora para lograr gran éxito en las telenovelas.

“Conociste a Carla Estrada y tuviste un romance con ella y ella te llevó para Televisa, así llegaste, eso es escándalo. No hace falta que sea actor porque está tan lindo que me lo co...”, señaló.

Ante esta declaraciones, Estrada se pronunció al respecto y desmintió tales versiones. “Me duele, me da tristeza que una mujer que realmente no creo que tenga ninguna autoridad moral, ni somos grandes amigas ni conoce realmente mi trayectoria ni mi persona como para que se exprese así de mí (diga eso), pero bueno finalmente cada quién, me da mucha tristeza, es una mujer que yo respeto y definitivamente no creo que tenga motivos para hablar así de mí (sic)”, comentó.

