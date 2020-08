Rebeca Escribens es conocida por su trabajo como presentadora de televisión y actriz, sin embargo, pocos conocen su breve paso por los certámenes de belleza y sus razones para abandonar las pasarelas.

A través de una entrevista con el programa Estás en todas, la conductora de América Espectáculos aseguró que renunció a su participación en el Miss Perú cuando era muy joven, pese a que fue convocada por la organización.

“En el año 96 me llamaron para participar del Miss Perú, en el que ganó Mónica Chacón. Cuando me convocaron, hice un par de fotos, un par de viajes y qué sé yo, hasta que me hicieron llegar el contrato”, empezó a narrar Rebeca Escribens.

“En el contrato había una cláusula que decía que las participantes no deberán tener novio, no convivientes, evidentemente no casadas y tampoco hijos. Pero yo ya tenía mi hijito de dos años, Diego, en el 96 Diego ya tenía 2 años y yo tendría 18 o 19″, continuó.

“Entonces dije ’yo no voy a negar a mi hijo por estar en un concurso ¡Qué cosa! Ni hablar’. Entonces llegué y alguien me dijo ’firma nomas, no pasa nada’”, reveló Rebeca Escribens, quien se negó rotundamente a mentir acerca de su maternidad, por lo que retiró su candidatura.

