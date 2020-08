Nicola Porcella agradece a fans por caluroso saludo en las afueras de Televisa [VIDEO]

Nicola Porcella tuvo un gran recibimiento por sus fans cuando se disponía a salir de los estudios de Televisa. El integrante de Guerreros 2020 se emocionó al ver tanta gente clamar su nombre fuera de las instalaciones del canal.

A través de sus historias de Instagram, el exparticipante de Esto es guerra tuvo un caluroso gesto con parte de su fanaticada, quienes lo abordaron inesperadamente para pedirle autógrafos.

“Eternamente agradecido”, escribió el modelo peruano sobre un video compartido desde las ’stories’ del comunicador Moisés Granados.

Tras su polémica llegada a México para integrarse al reality Guerreros 2020, Nicola Porcella ha logrado hacerse un espacio en el país azteca.

En sus historias de Instagram, grabó un video confesando que prefiere quedarse en el país por un tiempo prolongado.

“Mi idea es quedarme en México, pero nunca le cierro la posibilidad a nada porque uno nunca sabe… pero mis planes están acá, me está yendo muy bien aquí y la prioridad es México”, dijo el modelo.

En otro momento, habló sobre su renovación en Guerreros 2020, al reiterar que no ha tocado el tema con los productores del programa.

“Todavía no hay negociaciones, pero claro que me gustaría continuar; sin embargo, también extraño mucho a mi familia (en Perú) y a mi hijo. Ya me estoy volviendo loco sin verlo”, comentó.

“Con respecto al tema del corazón, eso me lo guardo y lo tengo todavía en reserva”, añadió tras ser consultado sobre algún tipo de romance surgido durante su estadía en el país.

