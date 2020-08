Salma Hayek dedica un sentido mensaje tras fallecimiento de Chadwick Boseman

View this post on Instagram

We have lost a great talent, and a great man, but his extraordinary spirit and powerful legacy will live forever. My more sincere condolences to the family of @chadwickboseman We will forever miss him and remember him. Hemos perdido a un gran talento y un gran hombre pero su espíritu extraordinario y su poderoso legado vivirá por siempre. Mis mas sentidas condolencias para la familia de #chadwickboseman lo extrañaremos y recordaremos por siempre.