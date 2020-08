Tras el deceso del protagonista de Pantera negra, Chadwick Boseman, sus coestrellas en la película del universo Marvel, Angela Bassett y Sterling K. Brown, decidieron rendirle homenaje dedicándole emotivas publicaciones por medio de las redes sociales.

Angela Bassett, quien personificó a la madre del rey T’Challa, la reina Ramonda, publicó una emotiva fotografía suya abrazando a su hijo en la ficción. En su homenaje, la actriz de 62 años recordó la primera vez que coincidió con Chadwick Boseman fuera de los estudios de grabación.

“(...) Lo que muchos no saben es que nuestra historia comenzó mucho antes de su histórico giro como Black Panther. Durante la fiesta de estreno de Black Panther, Chadwick me recordó algo. Me susurró que cuando recibí mi título honorario de la Universidad de Howard, su alma mater, él era el estudiante asignado para acompañarme ese día” , escribió la celebridad.

Chadwick Boseman y Angela Bassett | FOTO: Instagram

“Y aquí estábamos, años después, como amigos y colegas, disfrutando de la noche más gloriosa de todas (...) Me siento honrada de haber disfrutado de esa experiencia de círculo completo”, continuó.

Foto captura: Sterling K. Brown Twitter

“No estás muerto, sino que has volado lejos. Todo lo que poseías, Chadwick, lo diste libremente. Descansa ahora, dulce príncipe. #Wakanda por siempre”, finalizó.

Por su parte, Sterling K. Brown, quien dio vida a N’Jobu, se pronunció a través de Twitter y agradeció haber conocido al fallecido actor. “No tengo palabras. Descansa en paz, Bruh. Gracias por todo lo que hiciste mientras estabas aquí. Gracias por ser un amigo. Eres amado. Te extrañaremos “, comentó.

