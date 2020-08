Hace unos días, una banda de delincuentes intentó asaltar la peluquería de Carlos Cacho. Sin embargo, el estilista aseguró no sentirse amedrentado tras la captura de ’Los fierreros de la Perla’, quienes iban a llevar a cabo el robo.

“Estoy tranquilo, siento mucha tristeza porque la inseguridad y la violencia está en aumento en el país. Creo que todos nos estamos esforzando para salir adelante y estos hechos no ayudan”, comentó para el diario Trome.

Asimismo, el maquillador dijo que no había recibido ningún tipo de amenaza o extorsión que pudiera alertar sobre lo sucedido, pero mencionó que reforzará la seguridad de su local.

“Ninguna (amenaza). Pero sí he tomado la decisión de aumentar la seguridad, instalar muchas más cámaras y tener un sistema de alarmas”, sostuvo el estilista.

Carlos Cacho Foto: Jenni Valdivia

Ademas, Cacho mencionó que este lamentable episodio no hará que se quede de brazos cruzados, por el contrario, seguirá trabajando en su negocio como lo viene haciendo hasta el momento.

“Nada de eso (sentirse nervioso o asustado), me pone triste. Pero qué le vamos a hacer, hay que seguir echando para adelante, soy una persona de trabajo, de empuje, no me voy a quedar con los brazos cruzados, no soy de los que espera la ola para que me revuelque. Este hecho ya pasó y sigo trabajando”, sostuvo.

Finalmente, Carlos Cacho aseguró que su salón de belleza cuenta con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar el bienestar de sus clientes.

