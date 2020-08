Higinio Capuñay falleció la mañana del 28 de agosto debido a un infarto al corazón. El empresario recibía el tratamiento para superar la COVID-19, cuando sufrió el ataque fulminante.

Radio Exitosa, una de las emisoras que pertenece a la Corporación Universal, confirmó el fallecimiento de Higinio Capuñay, quien también fue director de agrupaciones musicales como Los 5 de Oro, Agua Azul y Papillón.

Higinio Capuñay perdió la vida la mañana de este viernes 28 de agosto. Foto: Composición.

El periodista Nicolás Lucar informó la noticia y aseguró que el lamentable deceso se dio en medio de su recuperación contra el coronavirus. “El señor Higinio Capuñay acaba de fallecer después de una lucha contra el coronavirus (COVID-19), cuando todos los que lo queremos y lo apreciamos pensábamos que ya había logrado voltear la esquina y estar de regreso, pero se lo llevó un infarto esta mañana”, expresó.

Tras el anuncio, varios cantantes de cumbia se pronunciaron a través de las redes sociales. Entre ellos destacó Marisol ’La faraona de la cumbia’, Tony Rosado, Orquesta Candela, Tommy Portugal y Grupo 5.

Grupo 5 lamentó la muerte del empresario Capuñay. Foto: Facebook

“La cumbia peruana está de luto. Duele tu partida, amigo y más porque fue por culpa de este maldito virus que se está llevando a todos nuestros amigos y familiares. Me hubiese gustado despedirme y darte las gracias por todo tu apoyo incondicional y tu cariño; ya nada será igual sin ti”, se lee en la publicación de la página oficial de Marisol y la Magia del Norte.

Marisol “La faraona de la cumbia" lamenta la muerte de Higinio Capuñay. Foto: Facebook

“Se nos fue un impulsador de la industria radial en el país. Descansa en paz, Don Higinio Capuñay. Mis sinceras condolencias a toda la familia Capuñay”, fue el mensaje de Tommy Portugal.

Tommy Portugal se despide de Higinio Capuñay. Foto: Facebook

Mientras que Orquesta Candela mencionó: “Que en paz descanse, sr. Higinio Capuñay. ¡Siempre lo recordaremos!”.

Orquesta Candela se pronunció sobre la muerte de Higinio Capuñay. Foto: Facebook

A su turno, Tony Rosado fue quien expresó más su dolor, debido a que se encontraba celebrando su cumpleaños cuando recibió la triste noticia.

“Dios me ha regalado un año mas de vida, pero a la vez es muy triste porque me acaba de quitar un gran amigo, que estuvo en las buenas y en las malas, que así como me apoyó, apoyó a muchos artistas... Volveremos a estar juntos, solo te nos adelantaste. Mi mas sentido pésame a toda la familia Capuñay”, escribió el cantante, conocido como ’El ruiseñor de la cumbia’.

Tony Rosado compartió una tierna fotografía junto a Higinio Capuñay tras su muerte. Foto: Facebook

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.