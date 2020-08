Chadwick Boseman, conocido por protagonizar el filme Black Panther (Pantera Negra), falleció este 28 de agosto. La noticia fue confirmada por su representante a través de la cuenta oficial del actor en Instagram.

En la publicación se indicó que la causa del deceso fue el cáncer de colon, enfermedad con la que el artista batalló por más de 4 años.

“Es con mucho pesar que confirmamos el fallecimiento de Chadwick Boseman. Fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa III en el 2016. Batalló con la enfermedad durante los últimos 4 años, pero esta avanzó hasta la etapa IV”, se lee junto a la fotografía del actor en Instagram.

Chadwick Boseman en Instagram

En el comunicado además se indica que el intérprete norteamericano murió en su hogar y rodeado de su esposa, hijos y familia cercana. “Su familia agradece por su amor y oraciones, además pide que continúen respetando su privacidad en este difícil momento”, finaliza el pronunciamiento.

A pesar de su diagnóstico, Chadwick Boseman participó en diversas producciones de Hollywood al mismo tiempo en que sobrellevaba diversas cirugías y tratamientos de quimioterapia.

Actuó en películas como 42, Get on up y Marshall. Sin embargo, su papel más conocido fue el de ’el rey T’Challa’, en la película de Marvel La pantera negra.

Muchos de sus colegas y compañeros de grabación expresaron su pesar en la plataforma social.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.