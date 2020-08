Dante Vargas, su hija Val Vargas y Christian Yaipén lanzan “Motor y motivo” y “Te vas” en versión salsa

Dos de los canciones más conocidas de la cumbia peruana se escucharán de una manera distinta, pues Dante Vargas lanzó la versión en salsa de “Motor y motivo” y “Te vas”, la cual cuenta con la participación de Christian Yaipén y de Val Vargas.

Dante Vargas es un destacado músico peruano que radica hace 16 años en los Estados Unidos, se desempeña como trompetista y productor. Él grabó con famosos cantantes como Shakira, Ricky Martin, Jennifer Lopez, Marc Anthony, Juan Gabriel, entre otros.

El trujillano tuvo la idea de hacer una nueva versión de estos icónicos temas de la música nacional. Él reveló que grabar con el Grupo 5 fue muy especial y que su amistad con Elmer, Andy y Christian Yaipén nació cuando la orquesta llegó a tocar a los Estados Unidos.

“El Grupo 5 vino a EE. UU. y ‘Chico’ Yaipén me llamó para que los acompañara porque a su trompetista no le dieron la visa. Los acompañé, yo siempre he hecho salsa, nunca había trabajado con un grupo de cumbia. Cuando hicimos el show yo me quedé asustado, estaba repleto. Tocamos el tema “Te vas” y la gente pegó un grito que casi se tumban ese lugar. Ahí me empecé a interesar en la cumbia peruana y en sus letras. Recordé mi infancia y me dio nostalgia”, señaló.

Desde ese entonces, Dante Vargas grabó, en salsa, “Te vas” y “Motor y motivo”, temas que fueron muy exitosos en México. Por ello, este medley romántico decidió relanzarlo en la voz de su hija Val Vargas y Christian Yaipén. “Me encantó la voz de Christian y dije: en dúo con mi hija iría muy bien (…) para mí el Grupo 5 es la orquesta más representativa del Perú, el Grupo 5 es Perú”.

Cabe señalar que Dante Vargas viene trabajando actualmente en el nuevo material de Daddy Yankee. “Me he dado cuenta que los artistas que están en el top son súper sencillos, bromistas, comen con uno”, comentó. Él colaboró en temas como “Pegate” de Ricky Martin, “Qué hiciste” de Jennifer Lopez y “Qué precio tiene el cielo” de Marc Anthony.