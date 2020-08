Daisy Ridley revela que después de Star Wars tuvo problemas para encontrar trabajo

La actriz Daisy Ridley, protagonista de la última trilogía de Star Wars, acaba de confesar que si bien la famosa franquicia le dio fama y popularidad, tras la última película, tuvo serias dificultades para conseguir trabajo.

“Fue muy triste terminar Star Wars. Cuando se estrenó la película pensé: ‘Dios mío. Ha sido un capítulo tan grande’. Y, extrañamente, los últimos meses no he conseguido mucho”, reveló la intérprete que dio vida a Rey en El despertar de la fuerza (Episodio VII), Los últimos Jedi (Episodio VIII y El ascenso de Skywalker (Episodio IX), durante una entrevista concedida a Entertainment Weekly.

Según Daisy, Star Wars ha sido una bendición en su vida, pero también, la obligó a hacer un paréntesis en su carrera. “Obviamente ahora es muy bueno estar trabajando, pero al no tener mucho, procesé los últimos cinco años obligándome a reducir la velocidad, fue bueno mentalmente para mí porque Star Wars fue algo grande en mi vida. Extrañamente, a principios de año no conseguía nada. Yo estaba como: ‘Oh, nadie quiere contratarme’. De hecho, hubo un montón de cosas para las que hice una audición a principios de año y no conseguí ninguna”, contó.

Fue recién a finales de febrero y principios de marzo cuando el trabajo comenzó a fluir para Ridley quien recibió una llamada para participar en el videojuego Twelve Minutes. Actualmente, tiene algunos proyectos bajo la manga, incluida la esperada adaptación de Chaos Walking junto a Tom Holland. También será la protagonista del drama de fantasía Kolma y una película sobre la Segunda Guerra Mundial titulada A Woman of No Importance. Además de eso, participará como actriz de doblaje en Asteroid Hunters y The Inventor.

